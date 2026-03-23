Khủng hoảng leo thang ở các phi trường Mỹ

Đến hôm nay, chính quyền liên bang Mỹ đã bước sang tuần thứ 5 trong tình cảnh bị đóng cửa một phần, khiến các nhân viên thuộc Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), lực lượng đảm bảo an ninh sân bay, đối mặt nguy cơ không nhận được lương trọn kỳ đợt 2 vào ngày 27.3. Tình trạng này diễn ra do lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ vẫn chưa nhất trí khôi phục việc cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), cơ quan mẹ của TSA và ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan).

Hàng dài hành khách tại sân bay George Bush (TP.Houston, bang Texas) ngày 20.3 Ảnh: AFP

Tối hậu thư của ông Trump

Thông báo trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố sẽ điều động các đặc vụ ICE đến các phi trường trên toàn quốc từ ngày 23.3 (giờ Mỹ) để đảm nhận vai trò rà soát an ninh chưa từng có tiền lệ. Đây là lời đáp trả của chủ nhân Nhà Trắng trước tình trạng chậm lương gây thiếu hụt nhân sự làm công tác an ninh tại các sân bay, khiến hoạt động hàng không bị gián đoạn trên toàn nước Mỹ.

Reuters dẫn lời DHS cho biết tính đến ngày 20.3 đã có hơn 400 nhân viên TSA nghỉ việc kể từ khi chính phủ đóng cửa một phần vào ngày 14.2. Số người vắng mặt không báo trước tăng hơn gấp đôi. Bộ cũng cảnh báo số người nghỉ việc hoặc vắng mặt sẽ còn gia tăng nếu tình trạng đóng cửa kéo dài.

Do thiếu nhân viên an ninh, thời gian chờ tại các trung tâm hàng không lớn của Mỹ như Houston (bang Texas) và Atlanta (bang Georgia) tăng lên 2 giờ vào ngày 20.3 (giờ địa phương). Còn sân bay quốc tế Louis Armstrong ở TP.New Orleans (bang Louisiana) khuyến cáo hành khách đến trước giờ bay ít nhất 3 giờ, theo Đài NPR.

Tại TP.Philadelphia (Pennsylvania), giới chức phi trường trong tuần rồi phải đóng cửa hoàn toàn 3 chốt kiểm tra an ninh do thiếu hụt nhân sự. Một số hành khách thậm chí có mặt sớm hơn giờ bay đến 4 tiếng đồng hồ để phòng ngừa bất trắc.

Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Nhà Trắng và phe Dân chủ

Động thái của ông Trump diễn ra trong bối cảnh tranh cãi về chính sách nhập cư đang leo thang, nhất là sau khi các vụ nổ súng của lực lượng ICE khiến 2 công dân Mỹ thiệt mạng ở bang Minnesota hồi đầu năm, AP đưa tin.

Trong khi ICE không được đào tạo chuyên sâu về an ninh sân bay, việc triển khai lực lượng này đến các phi trường dự kiến sẽ càng làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng ngân sách và gia tăng đối đầu giữa Nhà Trắng và phe Dân chủ ở Quốc hội. Các nghị sĩ đảng Dân chủ tiếp tục từ chối cấp ngân sách cho DHS nhằm buộc chính quyền liên bang phải chỉnh đốn lại ICE.

Trước cảnh báo của ông Trump, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal của đảng Dân chủ gọi đây là lời đe dọa phi pháp và vô cùng thiếu trách nhiệm, theo Reuters. Và Hạ nghị sĩ Bennie Thompson, thuộc Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, cáo buộc ông Trump đang tìm cách đẩy các phi trường Mỹ vào cảnh hỗn loạn nhằm phục vụ mưu đồ chính trị. Ông Thompson kêu gọi ông Trump hãy cải cách ICE một cách hợp lý, để Quốc hội có thể trả lương cho các nhân viên TSA.