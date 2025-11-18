Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Khám phá

Sân bay quốc tế của UAE mới có đường bay thẳng tới Hà Nội đẹp cỡ nào?

Phương Nam
Phương Nam
18/11/2025 11:46 GMT+7

Khi những 'siêu sân bay' trở thành biểu tượng mới của du lịch thế giới, sân bay quốc tế Zayed ở Abu Dhabi (thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập UAE); từng lọt top 6 sân bay đẹp nhất thế giới 2024 vẫn khiến người ta choáng ngợp.

Điểm gây choáng ngợp đầu tiên chính là diện mạo của Terminal A - nhà ga chính trị giá 3 tỉ USD. Công trình trải rộng hơn 742.000 m² với mái vòm lớn, đường cong mô phỏng những đồi cát sa mạc. Không gian bên trong tràn ngập ánh sáng tự nhiên, các chất liệu kim loại, kính và đá được phối màu hiện đại, tạo cảm giác bước vào một "thành phố tương lai" hơn là một nhà ga hàng không.

Sân bay quốc tế Zayed của UAE mở đường bay thẳng đến Hà Nội đẹp như mơ - Ảnh 1.

Quầy check-in của hãng Etihad tại nhà ga Terminal A sân bay quốc tế Zayed, với thiết kế mô phỏng đường cong đồi cát và ánh sáng tự nhiên tràn ngập


Sân bay này cũng lọt top 6 "Sân bay đẹp nhất thế giới 2024" (Prix Versailles - Giải Kiến trúc và Thiết kế Thế giới).

Sân bay quốc tế Zayed của UAE mở đường bay thẳng đến Hà Nội đẹp như mơ - Ảnh 2.

Nhân viên hỗ trợ hành khách làm thủ tục tại khu vực Business Check-in bên trong nhà ga Terminal A của sân bay Zayed

ẢNH: LÊ NAM

Nếu như nhiều sân bay hiện đại bắt đầu thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt, sân bay Zayed đã đi trước một bước khi áp dụng biometric (sinh trắc học) xuyên suốt. Hành khách có thể check-in, qua an ninh, lên máy bay… chỉ bằng khuôn mặt, hạn chế tối đa giấy tờ và thao tác thủ công.

Bên cạnh đó là hệ thống xử lý hành lý tự động lên đến 19.000 túi/giờ, màn hình điều hướng thông minh, AI hỗ trợ vận hành và loạt thiết bị tự động hóa trải đều trong nhà ga. Trải nghiệm của hành khách được mô tả là "liền mạch từ cửa vào đến cửa ra máy bay".

Sân bay quốc tế Zayed của UAE mở đường bay thẳng đến Hà Nội đẹp như mơ - Ảnh 3.

Khu vực ghế chờ hiện đại, ngập ánh sáng tại sân bay quốc tế Zayed, nơi hành khách có thể thư giãn trước giờ bay

ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ giới hạn ở công nghệ, sân bay quốc tế Zayed còn sở hữu hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp như khu lounge rộng hàng nghìn mét vuông, cụm thương hiệu hàng hiệu, không gian ẩm thực cao cấp và nhiều điểm thư giãn được thiết kế như những "ốc đảo xanh" giữa sa mạc.

Sân bay quốc tế Zayed của UAE mở đường bay thẳng đến Hà Nội đẹp như mơ - Ảnh 4.

Không gian mua sắm duty free tại sân bay quốc tế Zayed với nhiều thương hiệu lớn như Dior, Tom Ford, Estée Lauder… được thiết kế hiện đại và sang trọng

Đặc biệt, du khách từ Việt Nam hoặc các nước khác nếu quá cảnh tại Abu Dhabi trên mọi chuyến bay khứ hồi của Etihad Airways sẽ được hãng tặng tới 2 đêm lưu trú miễn phí tại các khách sạn hàng đầu, kèm theo giảm giá vé tham quan, ưu đãi SIM nội địa và loạt khuyến mãi du lịch… để khám phá vẻ đẹp của "trái tim Trung Đông".

Sân bay quốc tế Zayed của UAE mở đường bay thẳng đến Hà Nội đẹp như mơ - Ảnh 5.

Khu ghế thư giãn trong phòng chờ Business của Etihad với tầm nhìn hướng ra sân đỗ máy bay, mang lại trải nghiệm đáng giá từng giây phút cho hành khách trước giờ lên chuyến

ẢNH: LÊ NAM

So sánh nhanh sân bay Zayed (UAE) và sân bay Long Thành (Việt Nam)

Việt Nam cũng đang xây dựng sân bay Long Thành với tham vọng trở thành cửa ngõ quốc tế mới. Nhưng hai sân bay khác nhau thế nào?

Sân bay quốc tế Zayed của UAE mở đường bay thẳng đến Hà Nội đẹp như mơ - Ảnh 6.

Sân bay trông giống như một con tàu nổi, nằm giữa Abu Dhabi và Dubai

1. Quy mô - công suất

Sân bay quốc tế Zayed: 45 triệu khách/năm ngay khi đưa vào vận hành; mở rộng lên 65-70 triệu.

Sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1: 25 triệu khách/năm; khi hoàn thiện toàn bộ đạt 100 triệu khách/năm, lớn hơn Zayed.

2. Diện tích

Nhà ga Zayed: 742.000 m² (hoàn thiện 1 lần).

Nhà ga Long Thành giai đoạn 1: 373.000 m²; nhưng tổng diện tích sân bay lên tới 5.000 ha, lớn hơn rất nhiều so với Zayed (~1.700 ha).

Hãng hàng không quốc gia Abu Dhabi là Etihad Airways vừa khai trương và vận hành đường bay thẳng đến Hà Nội, giúp nhiều du khách Việt Nam trải nghiệm sân bay hiện đại, đẹp như khu nghỉ dưỡng chỉ sau gần 7 giờ bay.

Du khách Việt ngỡ ngàng bước vào 'thế giới siêu thực' ở Abu Dhabi

Du khách Việt ngỡ ngàng bước vào 'thế giới siêu thực' ở Abu Dhabi

Đó là cảm nhận của nhiều du khách Việt khi lần đầu du lịch tại Abu Dhabi - thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập. Tọa lạc bên bờ vịnh Ba Tư, đây là thành phố đông dân thứ hai (sau Dubai) của UAE.

Dubai hút khách Việt, hãng hàng không tuyên bố đạt lợi nhuận kỷ lục

Hướng dẫn viên du lịch yêu nghề lần đầu tranh tài trên truyền hình

