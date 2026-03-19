Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ đứng trước nguy cơ phải đóng cửa một số sân bay

Thụy Miên
Thụy Miên
19/03/2026 15:04 GMT+7

Quyền phó giám đốc Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) Adam Stahl cảnh báo nguy cơ phải đóng cửa một số sân bay nếu số trường hợp nhân viên xin nghỉ bệnh tiếp tục gia tăng.

Nhân viên TSA làm việc tại sân bay quốc tế Ronald Reagan ở Arlington (bang Virginia) hôm 15.3

ảnh: reuters

"Nếu tỷ lệ nghỉ bệnh tiếp tục tăng, chúng tôi có thể buộc phải đóng cửa một số sân bay. Đây là tình hình rất nghiêm trọng", đài CBS News hôm 18.3 dẫn lời ông Stahl.

Lãnh đạo TSA cảnh báo tình hình sẽ còn xấu đi nếu cơ quan và Bộ An ninh Nội địa không nhận được ngân sách hoạt động, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa có dấu hiệu chấm dứt tình trạng bế tắc khiến ngân sách chính phủ vẫn không được thông qua.

Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin, ứng viên cho ghế Bộ trưởng An ninh Nội địa, trong buổi điều trần cho vị trí này nhấn mạnh cần phải nhanh chóng phê chuẩn ngân sách cho bộ.

"Chúng ta đang đẩy đất nước này và sự yên tâm của người Mỹ đối mặt nguy cơ", ông Mullin nhấn mạnh, kêu gọi các đồng nghiệp hãy bỏ qua sự bất đồng đảng phái vì cái chung.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hàng trăm nhân viên TSA báo nghỉ bệnh, trong khi 50.000 người còn đi làm trong tình cảnh nợ lương.

Một số nhân viên đã bắt đầu xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ. Một ngân hàng thực phẩm ở nam Florida đã hỗ trợ gần 200 nhân viên TSA và gia đình, theo thông tin từ tổ chức Feeding South Florida.

Quyền phó giám đốc TSA Stahl thừa nhận nhiều nhân viên rơi vào tình cảnh khó khăn và những người phải ngủ trong xe, bán máu để có tiền mua xăng đi làm.

Tính đến hôm nay (19.3) giờ Việt Nam, nguy cơ Mỹ phải đóng cửa sân bay trên diện rộng chưa xảy ra, nhưng vẫn có thể xảy đến trước tiên cho những phi trường nhỏ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận