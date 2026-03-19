Mỹ đứng trước nguy cơ phải đóng cửa một số sân bay

Nhân viên TSA làm việc tại sân bay quốc tế Ronald Reagan ở Arlington (bang Virginia) hôm 15.3 ảnh: reuters

"Nếu tỷ lệ nghỉ bệnh tiếp tục tăng, chúng tôi có thể buộc phải đóng cửa một số sân bay. Đây là tình hình rất nghiêm trọng", đài CBS News hôm 18.3 dẫn lời ông Stahl.

Lãnh đạo TSA cảnh báo tình hình sẽ còn xấu đi nếu cơ quan và Bộ An ninh Nội địa không nhận được ngân sách hoạt động, trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa có dấu hiệu chấm dứt tình trạng bế tắc khiến ngân sách chính phủ vẫn không được thông qua.

Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin, ứng viên cho ghế Bộ trưởng An ninh Nội địa, trong buổi điều trần cho vị trí này nhấn mạnh cần phải nhanh chóng phê chuẩn ngân sách cho bộ.

"Chúng ta đang đẩy đất nước này và sự yên tâm của người Mỹ đối mặt nguy cơ", ông Mullin nhấn mạnh, kêu gọi các đồng nghiệp hãy bỏ qua sự bất đồng đảng phái vì cái chung.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hàng trăm nhân viên TSA báo nghỉ bệnh, trong khi 50.000 người còn đi làm trong tình cảnh nợ lương.

Một số nhân viên đã bắt đầu xếp hàng nhận thực phẩm cứu trợ. Một ngân hàng thực phẩm ở nam Florida đã hỗ trợ gần 200 nhân viên TSA và gia đình, theo thông tin từ tổ chức Feeding South Florida.

Quyền phó giám đốc TSA Stahl thừa nhận nhiều nhân viên rơi vào tình cảnh khó khăn và những người phải ngủ trong xe, bán máu để có tiền mua xăng đi làm.

Tính đến hôm nay (19.3) giờ Việt Nam, nguy cơ Mỹ phải đóng cửa sân bay trên diện rộng chưa xảy ra, nhưng vẫn có thể xảy đến trước tiên cho những phi trường nhỏ.