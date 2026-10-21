Hai người 'gây sốt' khi thảnh thơi uống rượu giữa bạo động ở Paris

Cảnh tượng đối lập được ghi lại tại một quán cà phê gần Khải hoàn môn ở thủ đô Paris của Pháp vào tối 17.10, theo CNN. Đoạn video dài khoảng nửa phút ghi lại cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn tròn bên sân hiên của tiệm, vừa trò chuyện vừa nhấm nháp đồ uống và hút thuốc.

Ở gần đó, các đám cháy vẫn đang bùng lên do những thành phần quá khích đốt phá trong đợt biểu tình.

Hai người ngồi trò chuyện bên hiên quán cà phê giữa khung cảnh biểu tình ở Paris vào tối 17.10 ẢNH: REUTERS

Đoạn video đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và được nhiều hãng truyền thông lớn tại Pháp cũng như quốc tế đăng tải.

Nhà báo nổi tiếng người Anh Piers Morgan chia sẻ lại đoạn video trên mạng xã hội X và bình luận: "Đây là lý do vì sao tôi yêu người Pháp. Không có gì ngăn cản được họ làm một ly với nhau, hút thuốc và tán gẫu cả".

Làn sóng biểu tình ôn hòa tại Pháp bắt đầu vào tháng 9 do tình trạng thiếu giáo viên và cơ sở hạ tầng trường học xuống cấp, sau đó đã mở rộng thành một phong trào lớn hơn nhằm bày tỏ thái độ phản đối về vtình trạng chi phí sinh hoạt gia tăng và chất lượng giáo dục ngày càng giảm sút. Các cuộc biểu tình đã nổ ra với hàng ngàn người trên khắp các thành phố lớn như Paris, Marseille, Lille và Nantes.

Hàng ngàn người đã bị bắt giữ trên toàn quốc khi những kẻ làm loạn cướp bóc và phá hoại các doanh nghiệp địa phương. Trong bài phát biểu trước người dân Pháp hôm 18.10, Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng "không có gì biện minh" cho bạo lực "vô độ" ở Paris và các nơi khác trong nước, theo AFP.

"Tối nay, tất cả chúng ta đều cảm thấy tức giận và xấu hổ", ông Macron nói. Ông cho biết một số người biểu tình có "những yêu cầu chính đáng", nhưng họ không giống với những người đã "phá hoại, đập phá và cướp bóc". "Những kẻ cướp bóc sẽ phải bồi thường thiệt hại, và những kẻ tìm cách lật đổ nền Cộng hòa sẽ phải chịu trách nhiệm", nhà lãnh đạo tuyên bố.

Giới chức Paris và một số thành phố khác đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm vào các hôm 19 và 20.10 tại các khu vực dễ xảy ra bất ổn. Cảnh sát cho biết lệnh giới nghiêm ở Paris sẽ được gia hạn vào đêm 21.10. Ông Macron cho biết sẽ chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng và quan chức tình báo vào ngày 22.10 để nghe "báo cáo chi tiết" về tình trạng bất ổn cuối tuần trước.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu, người đã gặp gỡ các công đoàn tổ chức các cuộc tuần hành vào ngày 21.10, đã cam kết sẽ triển khai lực lượng cảnh sát "quy mô lớn" cho các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào ngày 24.10.