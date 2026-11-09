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    Hai nữ sinh ở Phú Quốc đánh nhau, gần 30 em quay clip và cổ vũ

    Hoàng Trung
    Hoàng Trung
    Xảy ra mâu thuẫn do đưa hình ảnh lên TikTok, 2 nữ sinh lớp 9 ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) hẹn gặp nói chuyện rồi lao vào đánh nhau.

    Ngày 9.11, theo thông tin từ Trường TH-THCS Lê Quý Đôn (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), nhà trường đã có báo cáo về vụ việc học sinh đánh nhau ngoài nhà trường.

    Trước đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài gần 2 phút, ghi lại cảnh 2 nữ sinh túm tóc, lao vào đánh nhau dữ dội. 

    Hai nữ sinh ở Phú Quốc đánh nhau, gần 30 em quay clip và cổ vũ - Ảnh 1.

    Hai nữ sinh V.S.T và T.T.T.L lao vào đánh nhau trước sự cổ vũ của gần 30 học sinh khác

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Điều đáng nói là bên ngoài có rất nhiều em chẳng những không can ngăn mà còn cổ vũ cho hai bạn mình đánh nhau dữ dội hơn. Nhiều câu "đạp đạp, cào đi..." liên tục được các em đứng bên ngoài thốt ra khiến 2 nữ sinh càng đánh nhau nhiều hơn.

    Theo báo cáo của Trường TH-THCS Lê Quý Đôn, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6.11. Do có mâu thuẫn trước đó, 2 nữ V.S.T và T.T.T.L (cùng học lớp 9) hẹn nhau đến đường ra Giếng Tiên để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện dẫn đến xô xát và đánh nhau.

    Ngoài 2 em đánh nhau có gần 30 học sinh tham gia hò hét, cổ vũ và quay clip. Trong đó có 20 học sinh Trường TH-THCS Lê Quý Đôn và 8 học sinh của 2 trường khác trên địa bàn.

    Vụ đánh nhau khiến V.S.T bị cào xước nhẹ trên mặt. Nguyên nhân dẫn đến sự việc do mâu thuẫn giữa V.S.T và T.T.T.L khi đưa hình ảnh lên TikTok. Một bạn không ưng, bắt gỡ xuống, nhưng bạn còn lại không chịu gỡ.

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