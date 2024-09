Hai phim Việt đối đầu hàng loạt bom tấn ngoại

Mở màn tháng 10 là Joker: Điên có đôi (tựa gốc Joker: Folie à Deux, Mỹ, ra rạp Việt ngày 4.10) do Todd Phillips đạo diễn, đánh dấu diễn xuất của hai ngôi sao Lady Gaga và Joaquin Phoenix. Bom tấn của Hãng Warner Bros. có chi phí sản xuất lên đến 200 triệu USD.



Lady Gaga (vai Lee Quinzel) và Joaquin Phoenix (Arthur Fleck) trong bom tấn Joker: Điên có đôi Ảnh: IMDb

Cùng ra rạp ngày 4.10 là Mộ đom đóm (Graves of fireflies, Nhật), Phép màu giữa đêm đông (White Bird: A Wonder Story, Mỹ), Hẹn hò với sát nhân (Woman of The Hour, Mỹ), Gã trùm vô danh (Regret: Faceless Boss, Hàn). Trong đó đáng chú ý là Mộ đom đóm của Hãng Ghibli. Phim do Takahata Isao đạo diễn, là một kiệt tác hoạt hình Nhật Bản, khắc họa số phận bi thảm của hai anh em Seita và Setsuko. Cả hai đã mất mẹ sau cuộc thả bom dữ dội của không quân Mỹ và phải vật lộn để tồn tại ở Nhật Bản hậu Thế chiến II.

Cảnh trong phim Cô dâu hào môn Ảnh: ĐPCC

Ngày 11.10, hàng loạt phim ngoại ra rạp: Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi: Trêu rồi yêu (Teasing Master Takagi-san Movie, Nhật), Robot hoang dã (The Wild Robot, Mỹ), Ai oán trong vườn xuân (Spring Garden, Hàn). Cùng ngày này có một phim Việt khởi chiếu là Domino: Lối thoát cuối cùng do Nguyễn Phúc Huy Cương đạo diễn. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý - hành động với câu chuyện tranh giành quyền lực trong thế giới ngầm, qua sự thể hiện của dàn diễn viên: Huỳnh Anh Tuấn, Quốc Cường, Thuận Nguyễn…

Khán giả hâm mộ K-pop chắc hẳn sẽ vô cùng hào hứng, mong chờ Taeyong: Từ Taeyong đến Ty Track (Taeyong: Ty Track in Cinemas, Hàn). Đây là bộ phim ghi lại buổi concert solo đầu tiên của nam ca sĩ Taeyong, công chiếu vào ngày 16.10.

Quốc Cường trong phim Domino: Lối thoát cuối cùng Ảnh: CGV

Tiếp theo, ngày 18.10 lần lượt các phim ra rạp: Cười 2 (Smile 2, Mỹ), Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 (Tee Yod 2, Thái), Tín hiệu cầu cứu (Blink Twice, Mỹ). Đặc biệt, bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - Cô dâu hào môn - cũng khởi chiếu vào ngày 18.10. Phim quy tụ dàn diễn viên: Uyển Ân, Samuel An, Thu Trang, Lê Giang, Kiều Minh Tuấn…, tập trung vào chủ đề làm dâu trong gia đình đầy tiền bạc và quyền lực. Tác phẩm mang đến cái nhìn hài hước, châm biếm về lối sống cũng như quy tắc của giới thượng lưu.

Cuối tháng 10, bom tấn Venom: Kèo cuối (Venom: The Last Dance, Mỹ) sẽ ra rạp vào ngày 25. Phim do Kelly Marcel đạo diễn, với sự góp mặt của Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Clark Backo... hãng Marvel, Columbia Pictures sản xuất, Sony Pictures phát hành có chi phí sản xuất lên đến 110 triệu USD. Ra rạp cùng ngày là phim kinh dị Ác quỷ truy hồn (Sakaratul Maut, Indonesia).