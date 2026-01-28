Hải Phòng ứng dụng AI phòng ngừa cướp ngân hàng

Trước yêu cầu tăng cường phòng ngừa cướp ngân hàng và các hành vi phạm tội manh động tại khu vực giao dịch tài chính, Công an P.Gia Viên (Hải Phòng) đã triển khai mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại các chi nhánh ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn phường, với trọng tâm là ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Camera AI tự nhận diện các đối tượng khả nghi ẢNH: H.P

Theo đó, các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý được lắp đặt hệ thống camera AI có khả năng phân tích hành vi, nhận diện hình ảnh và phát cảnh báo bằng giọng nói đối với những trường hợp tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, cướp ngân hàng. Khi phát hiện người đeo khẩu trang kín mặt, đội mũ che kín đầu hoặc có dấu hiệu nghi vấn, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo để nhân viên giao dịch kịp thời quan sát, chủ động phòng ngừa.

Song song với camera AI, các ngân hàng và cửa hàng vàng bạc trên địa bàn còn được trang bị "nút bấm khẩn cấp" với cơ chế hoạt động thông minh. Trong tình huống đột xuất, bất ngờ hoặc nguy hiểm, chỉ cần một thao tác bấm nút, tín hiệu sẽ được truyền ngay lập tức về trung tâm chỉ huy của công an phường, hiển thị rõ vị trí, thông tin cơ sở cần hỗ trợ. Ngay khi tiếp nhận tín hiệu, lực lượng công an sẽ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho con người và tài sản.

Dữ liệu do các camera AI ghi lại được gửi về trụ sở Công an P.Gia Viên

ẢNH: N.H

Khác với hệ thống camera an ninh thông thường, camera AI tại P.Gia Viên được tích hợp các thuật toán nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi bất thường và chia thành nhiều cấp độ cảnh báo.

Ở mức cảnh báo từ xa, hệ thống sẽ phát hiện các dấu hiệu nghi vấn như đeo khẩu trang, che kín mặt để phát cảnh báo bằng giọng nói. Khi phát hiện đối tượng mang theo vũ khí thô sơ, camera AI sẽ tự động chụp ảnh, truyền dữ liệu về chỉ huy công an phường.

Đặc biệt, trong trường hợp phát hiện đối tượng có dấu hiệu sử dụng vũ khí nóng, đe dọa hoặc dùng vũ lực, những tình huống thường gắn với cướp ngân hàng, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ khẩn cấp cao nhất, đồng thời gửi cảnh báo và định vị chính xác, giúp lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế, xử lý kịp thời.

Công an P.Gia Viên tổ chức hội nghị triển khai mô hình phòng ngừa an ninh với các phòng giao dịch ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý ẢNH: N.H

Trong giai đoạn thí điểm, các kỹ sư công nghệ tiếp tục "huấn luyện" AI để mở rộng khả năng nhận diện, cảnh báo sớm những hành vi nguy hiểm như đối tượng đi lại nhiều lần, loanh quanh khu vực ngân hàng hoặc cửa hàng vàng bạc nhưng không giao dịch. Hình ảnh, thông tin sẽ được truyền về lực lượng chức năng nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Theo Công an TP.Hải Phòng, P.Gia Viên được thành lập trên cơ sở sáp nhập nhiều phường cũ, là địa bàn có mật độ giao dịch tài chính cao. Hiện phường có 60 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng và 49 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Đại diện lãnh đạo Công an P.Gia Viên cho biết, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đơn vị xác định công tác phòng ngừa phải đi trước một bước. Việc ứng dụng AI và liên kết chặt chẽ giữa công an với các cơ sở kinh doanh không chỉ góp phần ngăn chặn cướp ngân hàng, mà còn nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn cho hoạt động kinh doanh và đời sống người dân trên địa bàn.