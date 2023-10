Hải Phòng: Vợ tố chồng giao cấu với người dưới 16 tuổi

Tối ngày 18.10, Thiếu tá Hoàng Văn Tiến, Trưởng Công an H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Dũng (26 tuổi, trú tại xã Kiến Thiết, H.Tiên Lãng) về tội giao cấu với người dưới 16 tuổi, theo Điều 145 Bộ luật Hình sự, sau khi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân cũng đồng thời là vợ của bị can Dũng.

Trước đó, cuối năm 2019, bị can Dũng qua mạng xã hội có quen biết chị Th. (vợ Dũng) là người cùng H.Tiên Lãng, khi đó chị Thủy mới 15 tuổi.

Yêu đương, quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi, bị can Nguyễn Văn Dũng ở H.Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) bị chính người vợ trẻ - nạn nhân, làm đơn tố cáo. ẢNH MINH HỌA

Từ tháng 1 đến tháng 5.2020, giữa 2 người nảy sinh tình cảm yêu đương và phát sinh quan hệ tình dục. Đến tháng 9.2020, chị Th. có thai và 2 bên gia đình tổ chức cưới hỏi.

Đến ngày 20.2.2021, chị Th. đã sinh hạ 1 bé trai. Cuộc sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, người vợ sau đó bỏ về nhà bố mẹ đẻ, còn Dũng nuôi con một mình.

2 năm sau, vào tháng 6.2023, Th. bất ngờ làm đơn gửi Công an H.Tiên Lãng tố cáo chồng mình là Vũ Văn Dũng nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị, khi chị chưa đủ 16 tuổi dẫn đến việc mang thai và sinh con.

Quá trình điều tra, Công an H.Tiên Lãng xác định nội dung người vợ tố cáo Dũng là đúng và đứa con trai mà chị Th. sinh ra hiện Dũng đang nuôi dưỡng có quan hệ huyết thống cha - con với bị can.

Căn cứ vào tài liệu điều tra cũng như lời khai nhận của Vũ Văn Dũng, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiên Lãng đã khởi tố Dũng.