Hải quân Ấn Độ mở căn cứ chiến lược gần Maldives

AFP hôm nay 3.3 dẫn thông báo từ Hải quân Ấn Độ cho biết nước này đang tăng cường lực lượng trên các hòn đảo "có tầm quan trọng chiến lược" gần Maldives.



Theo kế hoạch được công bố vào cuối ngày 2.3, căn cứ mới được đặt tên INS Jatayu, dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 6.3. Cơ sở này nằm trên quần đảo Lakshadweep của Ấn Độ, và được xây dựng để trở thành "đơn vị hải quân độc lập".

Thời điểm khai trương của INS Jatayu diễn ra chỉ vài ngày trước khi Maldives bắt đầu đưa lực lượng Ấn Độ về nước.

Các sĩ quan Hải quân Ấn Độ đứng trên boong tàu khu trục INS Mormugao mang tên lửa dẫn đường trong buổi ra mắt hồi tháng 12.2022 REUTERS

Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Maldives đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Mohamed Muizzu lên nắm quyền ở Maldives vào năm ngoái. Khi đó, ông tuyên bố sẽ trục xuất lực lượng của Ấn Độ.



Ông Muizzu đã yêu cầu Ấn Độ rút 89 nhân viên an ninh ở Maldives, với nhóm đầu tiên sẽ rời đi trước ngày 10.3 và những người còn lại cũng phải khởi hành trong vòng 2 tháng.

Ấn Độ cho biết họ nghi ngờ sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc tại quốc đảo Maldives, vốn nằm trên các tuyến vận tải quốc tế đông - tây quan trọng. Tờ The Times of India cho hay căn cứ mới sẽ mở rộng hoạt động giám sát của New Delhi đối với khu vực.

Theo Hải quân Ấn Độ, căn cứ mới cũng sẽ thúc đẩy các nỗ lực chống cướp biển và buôn bán ma túy, đồng thời là một phần trong chính sách "tăng cường dần dần cơ sở hạ tầng an ninh tại các hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược".

Cơ sở này dự kiến cũng được phát triển thành một trung tâm quân sự lớn để triển khai máy bay chiến đấu.