Trung Quốc tăng cường tham vọng kiểm soát Biển Đông

Tổng thống Philippines lo ngại

Phát biểu trước Quốc hội Úc vào ngày 29.2, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh Manila kiên quyết bảo vệ chủ quyền của nước này, theo tờ Nikkei Asia. Qua đó, ông Marcos Jr. cũng khẳng định: "Việc bảo vệ Biển Đông - một tuyến hàng hải then chốt của thế giới - là rất quan trọng để duy trì hòa bình khu vực. Chúng ta có lợi ích lâu dài trong việc giữ cho các vùng biển tự do và rộng mở, cũng như đảm bảo việc đi lại và tự do hàng hải không bị cản trở".

Vào tháng 11.2023, Úc và Philippines bắt đầu các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành nhiều hoạt động ở vùng biển này.

Phát biểu trước khi lên đường công du Úc, Tổng thống Marcos Jr. ngày 28.2 nhấn mạnh việc tàu hải quân Trung Quốc hiện diện ở Biển Đông là "đáng quan ngại". Trước đó, tàu tuần duyên Philippines thông báo đã phát hiện tàu hải quân Trung Quốc ở gần bãi cạn Scarborough - nơi hai bên có nhiều tranh chấp gần đây.