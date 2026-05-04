Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hải quan 'hỏa tốc' yêu cầu chặn biến chủng lở mồm long móng xâm nhập Việt Nam

Nguyên Nga
04/05/2026 19:58 GMT+7

Chiều 4.5, Cục Hải quan có công văn chỉ đạo "hỏa tốc" gửi các chi cục hải quan triển khai các biện pháp ngăn chặn virus LMLM serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam.

Cụ thể, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung giám sát hàng xách tay và hàng hóa vận chuyển qua biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến chủng virus lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 35 ngày 25.4 về việc chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam; trên cơ sở nội dung đề nghị phối hợp tại công văn số 3776 ngày 17.4 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thực hiện các biện pháp ngăn chặn virus lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục hải quan khu vực tập trung giám sát, ngăn chặn vi rút lở mồm long móng xâm nhập vào Việt Nam

Toàn ngành hải quan phải căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, giám sát và ứng phó nguy cơ dịch bệnh lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai các giải pháp để ngăn chặn virus này.

Việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát phải được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc nhập khẩu bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật. "Trong đó, lưu ý đến công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hành lý của người nhập cảnh; hàng hóa vận chuyển dưới hình thức xách tay hoặc gửi theo phương tiện vận tải", công văn của Cục Hải quan nhấn mạnh.

Các chi cục hải quan tại địa bàn, tuyến trọng điểm cần chủ động thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro đối tượng có nguy cơ cao vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật để áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp với quy định của pháp luật hải quan.

Tại công văn này, Cục Hải quan cũng yêu cầu thực hiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến cá nhân, doanh nghiệp tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật có nguy cơ lây nhiễm vi rút lở mồm long móng serotype SAT1. Mục đích để người dân, doanh nghiệp hiểu không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

