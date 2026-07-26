Hai tài năng trẻ Việt Nam được tập huấn chuyên sâu ở Nhật Bản

Chương trình "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" mùa 2 chính thức mở màn bằng chuỗi hoạt động giao lưu thể thao đặc biệt. Chuỗi trận giao hữu đã diễn ra trong ba ngày 23, 24 và 25.7.2026 tại sân vận động Hoa Lư (TP.HCM), quy tụ 4 đội bóng thuộc lứa tuổi U.14, bao gồm CLB Tokushima Vortis (Nhật Bản) và các đại diện Việt Nam: Trung tâm TDTT Thống Nhất, Becamex TP.HCM, Cần Thơ.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên U.14 CLB Tokushima Vortis đến Việt Nam với đầy đủ phái đoàn gồm: ban lãnh đạo, chủ tịch CLB, ban huấn luyện và các cầu thủ trẻ để tham gia chuỗi giao lưu trong khuôn khổ dự án. CLB Tokushima Vortis cũng chính là điểm đến tập huấn của 2 quán quân mùa giải năm nay.

U.14 Tokushima Vortis (trái) cùng các cầu thủ trẻ Việt Nam mang đến những màn so tài hấp dẫn trên sân Hoa Lư ẢNH: BTC

Sự hiện diện của Tokushima Vortis tại Việt Nam ngay trong giai đoạn tuyển sinh là minh chứng rõ nét cho thông điệp của "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản mùa 2": đưa môi trường bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam. Chuỗi hoạt động giúp các cầu thủ trẻ trực tiếp cảm nhận phong cách thi đấu, hình dung rõ hơn về hành trình mà 2 quán quân của chương trình sẽ trải nghiệm vào đầu năm 2027.

Ông Takefumi Otani - Giám đốc chuyên môn CLB Tokushima Vortis chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi lần đầu tiên có cơ hội đến Việt Nam và gặp gỡ các cầu thủ trẻ trong khuôn khổ dự án giấc mơ bóng đá Nhật Bản. Pocari Sweat Dream Project không chỉ là chương trình tuyển chọn cầu thủ, mà còn là cầu nối giữa bóng đá trẻ Việt Nam và Nhật Bản. Hy vọng những trận đấu và hoạt động giao lưu lần này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại Nhật Bản, đồng thời tiếp thêm động lực để theo đuổi ước mơ của mình. Chúng tôi cũng rất mong chờ được chào đón 2 gương mặt xuất sắc nhất của mùa giải năm nay đến tập huấn tại Tokushima Vortis vào đầu năm 2027".

HLV Đinh Hồng Vinh - cố vấn chuyên môn của "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" mùa 2 cho biết: "Điều giá trị nhất mà các em nhận được không chỉ là một trận đấu quốc tế, mà là cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với tiêu chuẩn bóng đá Nhật Bản. Khi tận mắt chứng kiến cách một CLB đào tạo trẻ vận hành, từ tư duy chiến thuật, tốc độ xử lý tình huống đến tính kỷ luật trong thi đấu, các em sẽ hiểu rõ hơn mình cần chuẩn bị những gì để tiến gần hơn tới cơ hội trở thành hai quán quân của mùa 2".

Chương trình "Giấc mơ bóng đá Nhật Bản" mùa 2 đang nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến dành cho nam thiếu niên Việt Nam sinh từ ngày 1.1.2012 đến 31.12.2013. Vòng sơ tuyển dự kiến diễn ra vào ngày 22 - 23.8, trước khi các ứng viên xuất sắc bước vào vòng chung kết ngày 30.8 để cạnh tranh 2 suất tham gia chương trình huấn luyện chuyên sâu cùng CLB Tokushima Vortis tại Nhật Bản vào đầu năm 2027.