Hai thước đo cốt lõi cho phong trào Đoàn

Chiều 6.2, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Nhiều mô hình sáng tạo

Báo cáo tại hội nghị cho biết, mặc dù mới được thành lập nhưng Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, đã đạt những kết quả nổi bật. Trong đó tổ chức Đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Anh Nguyễn Nhất Linh chủ trì hội nghị ẢNH: MINH HIỂN

Với quy mô gần 12.000 đoàn viên, 13 tổ chức đoàn trực thuộc, tổ chức Đoàn đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của thanh niên trong nhiều lĩnh vực công tác.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức. Việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên được triển khai linh hoạt, gắn với chuyển đổi số và khai thác hiệu quả không gian mạng.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong năm 2025 là việc tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng. Phong trào "Thanh niên tình nguyện" được triển khai rộng khắp, gắn với nhiệm vụ an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo các đối tượng yếu thế.

Nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực được triển khai, huy động nguồn lực xã hội lớn, qua đó khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong đồng hành cùng cộng đồng.

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" được triển khai đi vào chiều sâu, trở thành một điểm sáng trong công tác Đoàn. Đoàn viên, thanh niên tích cực đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình làm việc, tham gia nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nhiều mô hình sáng tạo gắn với nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu, phục vụ của cơ quan, đơn vị.

Quyết liệt chuyển dịch từ các hoạt động bề nổi sang chiều sâu

Tại hội nghị, anh Nguyễn Nhất Linh đã nhấn mạnh về những định hướng cho chương trình công tác Đoàn năm 2026. Trong đó phải đổi mới tư duy và mang lại hiệu quả thực chất .

Anh Linh đề nghị, năm 2026 công tác Đoàn cần có tính bước ngoặt về tư duy tổ chức hoạt động phong trào, chuyển dịch mạnh mẽ từ "bề nổi" sang "chiều sâu". Yêu cầu kiên quyết đối với mọi cấp bộ Đoàn là các hoạt động phải đảm bảo hai thước đo cốt lõi: hiệu quả thực chất và khối lượng đo lường được.

Tuyệt đối loại bỏ tư duy tổ chức các sự kiện hình thức, lãng phí mà không để lại giá trị sau khi kết thúc. Thay vào đó, mọi phong trào phải ưu tiên tính "giá trị thực" và "sự tồn tại lâu bền".

Anh Nguyễn Nhất Linh trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 ẢNH: MINH HIỂN

Đặc biệt, anh Linh quán triệt phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo" trong các hoạt động và phải bám sát mục tiêu tăng trưởng GDP của đất nước. Anh kỳ vọng năm 2026 sẽ là năm tổ chức Đoàn tạo ra những dấu ấn khác biệt, khẳng định thương hiệu và chất lượng thông qua sự đoàn kết và các công trình mang tính đo lường được.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025.