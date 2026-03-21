Sức khỏe

Hai trẻ ngộ độc Botulinum do ăn cá ủ chua xuất viện sau 12 ngày điều trị

Mạnh Cường
21/03/2026 12:59 GMT+7

Sau hơn 12 ngày điều trị tích cực, 2 bệnh nhi bị ngộ độc Botulinum nặng do ăn cá ủ chua ở Đà Nẵng đã hồi phục hoàn toàn và xuất viện.

Trưa nay 21.3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, 2 bệnh nhi H.Q.N (7 tuổi) và H.Q.B (11 tuổi, cùng trú xã Phước Năng, TP.Đà Nẵng) đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện sau thời gian điều trị ngộ độc Botulinum.

Trước đó, cả hai nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng, phải hồi sức tích cực. Các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị, đồng thời sử dụng thuốc giải độc tố Botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp.

Hai bệnh nhi H.Q.N (7 tuổi) và H.Q.B (11 tuổi) xuất viện sau 12 ngày điều trị ngộ độc Botulinum do ăn cá ủ chua

Sau hơn 12 ngày điều trị tích cực, 2 bệnh nhi đã cai máy thở, tự thở trở lại và phục hồi dần. Đến thời điểm xuất viện, sức khỏe các em ổn định, sinh hoạt bình thường như các trẻ cùng trang lứa.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Long Quân, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, cho biết việc tiếp cận kịp thời thuốc giải độc cùng quá trình hồi sức tích cực đóng vai trò quyết định, giúp bệnh nhi vượt qua nguy kịch và phục hồi hoàn toàn.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (đóng tại xã Đại Lộc), cho hay bệnh nhân H.N.T (15 tuổi, cũng bị ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua), đang có tiến triển tốt và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 7.3, 6 người trong cùng một gia đình tại xã vùng cao Phước Năng đã cùng ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, 3 trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng, nôn mửa, mệt mỏi.

Sáng 8.3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ nhận định ban đầu, các trường hợp đều nghi ngộ độc Botulinum.

Trước tình huống khẩn cấp, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng đề nghị Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam hỗ trợ 5 lọ thuốc giải độc BAT từ nguồn dự trữ quốc tế.

Ngay sau đó, WHO đã chấp thuận và khẩn trương vận chuyển thuốc từ Thụy Sĩ về Việt Nam, góp phần cứu sống các bệnh nhi.

Thêm 1 vụ nghi ngộ độc do ăn cá ủ chua ở vùng cao Đà Nẵng

Một phụ nữ 54 tuổi ở xã vùng cao thành phố Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu với hàng loạt triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua.

Ăn cá ủ chua, 3 trẻ nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc Botulinum

