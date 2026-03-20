Thêm 1 vụ nghi ngộ độc do ăn cá ủ chua ở vùng cao Đà Nẵng

Trưa nay 20.3, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận báo cáo từ Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn về 1 trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua.

Theo báo cáo, tối 18.3, Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc (Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn) đã tiếp nhận bệnh nhân Y.H (54 tuổi, ở thôn 3, xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng) trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều, đau bụng và đi cầu lỏng.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cùng các ngành chức năng đến nhà 3 nạn nhân tại xã Phước Năng (bị ngộ độc trước đó) để tìm hiểu thêm thông tin ẢNH: C.X

Khai thác bệnh sử cho thấy trước đó bệnh nhân có ăn cá ủ chua. Cụ thể, vào trưa 17.3, chị H. được người thân tặng 1 hũ cá ủ chua gồm các loại cá bộp, cá trắng, cá đép... được ủ với bột bắp hơn 1 tuần.

Đến trưa 18.3, chị H. dùng món này cùng cơm và canh cải. Chỉ vài giờ sau, cơ thể chị xuất hiện các triệu chứng bất thường và trở nặng vào buổi tối.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột do vi khuẩn khác, đồng thời theo dõi ngộ độc do cá ủ chua. Các bác sĩ đã tiến hành truyền dịch, sử dụng kháng sinh và thuốc chống co thắt.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, không còn nôn mửa hay đau bụng; bụng mềm, không chướng và không còn tiêu chảy... nhưng vẫn đang được theo dõi thêm.

Đáng chú ý, cùng nguồn cá ủ chua này, còn có 5 người thân khác đã sử dụng nhưng hiện chưa ghi nhận triệu chứng bất thường. Những trường hợp này đang được trạm y tế xã theo dõi sát sao.

Do phần lớn mẫu thực phẩm đã được sử dụng hết, cơ quan chức năng chỉ thu hồi được 1 hũ cá ủ chua còn lại tại nhà ông X. (người làm cá ủ chua tặng cho chị H. ăn) để phục vụ xét nghiệm.

Được biết, trước đó ngày 7.3, tại xã vùng cao Phước Năng đã có 3 trẻ bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua.