Nguy cơ Botulinum từ cá ủ chua ở Đà Nẵng, cơ quan chức năng siết kiểm soát

Ngày 19.3, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum trên địa bàn.

Theo ghi nhận, từ tháng 2.2026 đến nay, khu vực miền núi đã xuất hiện một số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến các món ủ chua, đặc biệt là cá ủ chua.

Đáng lo ngại, đã có ca xét nghiệm dương tính với vi khuẩn Clostridium botulinum type E - tác nhân có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và đe dọa tính mạng.

Món cá muối ủ chua khiến 3 trẻ trong 1 gia đình nguy kịch ẢNH: C.X

Trước diễn biến phức tạp, UBND thành phố yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát các hộ gia đình có chế biến, dự trữ thực phẩm ủ chua, muối chua, lên men thủ công. Người dân được vận động tạm thời không chế biến, sử dụng các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, họp thôn, tổ dân phố và trường học nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ngành y tế cũng được yêu cầu phối hợp hướng dẫn người dân nhận biết sớm các dấu hiệu nghi ngộ độc để kịp thời đến cơ sở y tế. Khi phát hiện ca nghi ngộ độc, địa phương phải nhanh chóng phối hợp với trạm y tế, trung tâm y tế khu vực để xử trí ban đầu, chuyển tuyến kịp thời, đồng thời lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và báo cáo theo quy định.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cùng các ngành chức năng đến nhà các nạn nhân để tìm hiểu thêm thông tin ẢNH: C.X

Đặc biệt, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, không để tái diễn các vụ ngộ độc trên địa bàn.

UBND thành phố cũng yêu cầu UBND xã Phước Năng và Phước Chánh tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp do đã ghi nhận các trường hợp nghi ngộ độc trong thời gian qua. Người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra vụ việc tương tự.