Hai vụ án tương đồng về xâm phạm sở hữu trí tuệ, tòa lại xử khác nhau

Bia SAIGON VIETNAM giả nhãn hiệu Bia SAIGON của Sabeco



Cụ thể, trong vụ xâm phạm nhãn hiệu Bia SAIGON của Tổng công ty CP bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), ông Lê Đình Trung và pháp nhân thương mại Công ty CP tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam, người đại diện hợp pháp là bà Trần Thị Ái Loan đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đưa ra xét xử.

Bia SAIGON VIETNAM (phải) được xác định là sản phẩm giả nhãn hiệu Bia SAIGON của Sabeco (trái) ẢNH: PHAN THƯƠNG

Theo đó, Công ty CP tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam đã làm một sản phẩm bia mang nhãn hiệu Bia SAIGON VIETNAM, giống và tương tự BIA SAIGON của Sabeco.

Theo tòa, ông Lê Đình Trung và Công ty CP tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam đã xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ của Sabeco - nhãn hiệu nổi tiếng. Các sản phẩm bia lon, lon đựng bia và thùng carton đựng bia của Bia SAIGON VIETNAM là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo khoản 2 điều 213 luật Sở hữu trí tuệ, hàng hóa vi phạm trị giá gần 1,4 tỉ đồng. Do đó, hành vi của ông Lê Đình Trung và pháp nhân thương mại đã cấu thành tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo điều 226 bộ luật Hình sự.

Nhựa Bình Minh kiện nhựa Bình Minh Việt

Trong vụ kiện liên quan quyền sở hữu trí tuệ giữa Công ty CP nhựa Bình Minh và Công ty CP nhựa Bình Minh Việt, tòa xác định đây là vụ án kinh doanh thương mại. Đồng thời, xác định nhựa Bình Minh Việt không xâm phạm nhãn hiệu nhựa Bình Minh.

Sản phẩm nhựa Bình Minh Việt (hình trên) và nhựa Bình Minh ẢNH: DO NGUYÊN ĐƠN CUNG CẤP

Theo bản án sơ thẩm và đơn khởi kiện, Công ty CP nhựa Bình Minh được người tiêu dùng biết đến với nhãn hiệu "ống nhựa Bình Minh" được bảo hộ theo các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Năm 2023, Công ty CP nhựa Bình Minh phát hiện Công ty CP nhựa Bình Minh Việt có hành vi sử dụng tên doanh nghiệp và các sản phẩm ống nhựa PVC gắn dấu hiệu "BÌNH MINH VIỆT", gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Công ty CP nhựa Bình Minh, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu "ống nhựa Bình Minh" khi gắn dấu hiệu "nhựa Bình Minh Việt" lên sản phẩm ống nhựa do Công ty CP Bình Minh Việt sản xuất, kinh doanh.

Quá trình giải quyết vụ án, Công ty CP nhựa Bình Minh cung cấp kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - Công nghệ), nêu dấu hiệu "nhựa Bình Minh" và logo "BVM, hình" mà Công ty Bình Minh Việt sử dụng trong tên doanh nghiệp, gắn lên sản phẩm ống nhựa PVC là yếu tố xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu của Công ty nhựa Bình Minh.

Ngoài ra, Công ty nhựa Bình Minh yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An kiểm tra, xử lý các đơn vị bán hàng hóa của Công ty nhựa Bình Minh Việt chứa dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với Công ty nhựa Bình Minh. Theo đó, Đội quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An) đã thu giữ các sản phẩm ống nhựa PVC do Công ty Bình Minh Việt sản xuất tại một số cửa hàng.

Từ vi phạm này, Đội quản lý thị trường số 1 xử phạt hành chính đối với cửa hàng về hành vi buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Đồng thời, Đội quản lý thị trường này cũng có công văn gửi đến Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - Công nghệ) để trưng cầu giám định yếu tố xâm phạm.

Kết luận giám định sở hữu công nghiệp khẳng định dấu hiệu "NHUA BINH MINH" gắn trên sản phẩm ống nhựa PVC do Công ty Bình Minh Việt sản xuất là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu của Công ty nhựa Bình Minh đang được bảo hộ.

Tên Bình Minh và Bình Minh Việt là không nhầm lẫn

Từ đó, Công ty CP nhựa Bình Minh khởi kiện, yêu cầu Công ty CP nhựa Bình Minh Việt loại bỏ các dấu hiệu xâm phạm "Bình Minh" trên các sản phẩm và các phương tiện kinh doanh, tài liệu khác (nếu có); ngưng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chứa dấu hiệu xâm phạm trên thị trường…

Ngược lại, Công ty CP nhựa Bình Minh Việt cho rằng đã thực hiện việc thành lập hợp pháp và hoạt động đúng quy định; tên không trùng và không gây nhầm lẫn. Điều này thể hiện rõ ràng, cụ thể, dễ dàng phân biệt và nhận biết, rằng: tên Bình Minh gồm có 2 tiếng, 8 chữ cái, còn BÌNH MINH VIỆT gồm 3 tiếng, 12 chữ cái.

Xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM nhận định, về quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu "Bình Minh", căn cứ vào các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Cục Sở hữu trí tuệ, đủ căn cứ xác định Công ty CP nhựa Bình Minh là chủ sở hữu được đăng ký bảo hộ hợp pháp đối với nhãn hiệu "ống nhựa Bình Minh".

Tuy nhiên, tòa cũng nhận định, nguyên đơn được bảo hộ hợp pháp đối với nhãn hiệu "Bình Minh", không được bảo hộ cụm từ "nhựa Bình Minh Việt", nên nguyên đơn yêu cầu bị đơn loại bỏ toàn bộ các dấu hiệu "Bình Minh" là không có căn cứ theo điểm c khoản 1 điều 129 luật Sở hữu trí tuệ "sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ".

Đối với các kết luận giám định mà nguyên đơn cung cấp, theo tòa chỉ mang giá trị tham khảo, không phải là chứng cứ để giải quyết vụ án. Từ đó, tòa không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Hiện các bên đang kháng cáo đối với bản án sơ thẩm.