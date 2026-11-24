Hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe buýt cùng công ty ẢNH: AP

Hãng AP ngày 24.11 đưa tin hai tài xế xe buýt thiệt mạng và 9 người khác bị thương tại thành phố Columbus (bang Ohio, Mỹ) sau khi hai xe buýt đâm trực diện vào giờ cao điểm, trong khi một xe thứ 3 cũng liên quan vụ tai nạn này.

Theo cảnh sát Columbus, hai chiếc xe buýt của Cơ quan Giao thông vận tải Trung Ohio (COTA) đã va chạm ở phía bắc thành phố vào khoảng 8 giờ ngày 23.11 (giờ địa phương. Một xe khác cũng liên quan vụ va chạm, khi đâm vào một trong hai chiếc xe buýt.

"Thông tin ban đầu cho thấy một trong hai chiếc xe buýt, vì lý do chưa rõ, đã vượt qua vạch kẻ đường đôi màu vàng và đâm trực diện vào chiếc xe buýt còn lại", theo cảnh sát Joseph Albert.

Phía COTA xác định danh tính hai tài xế là Richard Terry (53 tuổi) và Paul Copeland (60 tuổi), lần lượt làm việc tại cơ quan này vào các năm 2012 và 2008.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đầy bi kịch của các tài xế Richard và Paul, hai thành viên đáng quý trong đại gia đình COTA, những người đã dành trọn sự nghiệp của mình để phục vụ cộng đồng", theo thông cáo chung từ Chủ tịch kiêm CEO COTA Monica Tellez-Fowler và Chủ tịch Công đoàn công nhân giao thông vận tải chi nhánh 208.

Cảnh sát cho biết một trong hai tài xế xe buýt đã tử vong tại hiện trường, trong khi người còn lại được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và sau đó đã qua đời.

Theo cảnh sát, 9 người trên các xe đã bị thương và được đưa đến các bệnh viện trong khu vực. Tình trạng của tất cả những người này đều ổn định, với các vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng. Ông Albert cho biết không có người đi bộ nào bị thương.

COTA cho biết họ đang phối hợp với các nhà điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ và các dịch vụ tư vấn cho những nhân viên liên quan.