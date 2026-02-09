Hamas kêu gọi nổi dậy, leo thang xung đột sau động thái của Israel tại Bờ Tây

Nội các an ninh Israel đã thông qua một loạt quyết định để mở rộng mạnh mẽ quyền kiểm soát đất đai tại Bờ Tây, gồm thay đổi về đăng ký sử dụng đất, thủ tục mua đất, nới quy định với việc mở khu định cư của người Do Thái tại vùng đất, theo tờ The Times of Israel.

Lực lượng an ninh Israel tại thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 7.2 ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich thông báo các quyết định vào ngày 8.2. Những quyết định này nhằm "gỡ bỏ những rào cản cũ hàng thập niên, bãi bỏ luật pháp phân biệt đối xử của Jordan và cho phép đẩy nhanh phát triển khu định cư", hai bộ trưởng cho biết.

Đáp lại, Chính quyền Palestine lên án và kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Mỹ can thiệp. Trong khi đó, Hamas kêu gọi người dân khắp Bờ Tây và Jerusalem "nổi dậy và leo thang" xung đột.

Trong một tuyên bố, Hamas gọi các biện pháp được thông qua là một phần của "phương pháp thực dân định cư phát xít" của Israel.

"Chúng tôi yêu cầu các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo gánh vác trách nhiệm lịch sử của mình trong việc đối đầu với sự chiếm đóng [của Israel] và các kế hoạch của nước này nhằm áp đặt việc sáp nhập Bờ Tây như một việc đã rồi", Hamas tuyên bố.

Nhóm này cũng kêu gọi các quốc gia "tăng cường lập trường thống nhất của các nước Ả Rập và Hồi giáo" và "thực hiện các bước đi thiết thực và nghiêm túc, trước hết là cắt đứt quan hệ với thực thể Do Thái và trục xuất các đại sứ của nước này khỏi các thủ đô đã thiết lập quan hệ".

Ngoài ra, Hamas kêu gọi "người Palestine và thanh niên nổi dậy của họ trên khắp Bờ Tây và Jerusalem tăng cường đối đầu với sự chiếm đóng và những người định cư bằng mọi phương tiện có thể, để ngăn chặn các dự án sáp nhập, Do Thái hóa và cưỡng bức di dời".