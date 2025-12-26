Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây gây phản ứng

Khánh An
Khánh An
26/12/2025 05:36 GMT+7

AFP ngày 25.12 đưa tin 14 quốc gia lên án việc chính phủ Israel thông qua kế hoạch xây 19 khu định cư mới tại Bờ Tây, phản đối mọi hình thức sáp nhập và mở rộng chính sách định cư.

Những nước này gồm Anh, Bỉ, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Iceland, Ireland, Malta, Na Uy, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Trước đó hôm 21.12, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich thông báo chính phủ nước này đã bật đèn xanh cho việc xây các khu định cư, cho rằng động thái này nhằm ngăn chặn việc thành lập nhà nước Palestine.

Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây gây phản ứng - Ảnh 1.

Một nông trại tại khu định cư Evyatar của Israel ở Bờ Tây

Ảnh: Reuters

Trong thông cáo, 14 quốc gia nhấn mạnh những hành động đơn phương như vậy "vi phạm luật pháp quốc tế" và có nguy cơ làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở Gaza giữa lúc các nhà trung gian đang thúc đẩy việc thực hiện giai đoạn thứ 2 của thỏa thuận ngừng bắn. Các nước kêu gọi Israel "đảo ngược quyết định này, cũng như việc mở rộng các khu định cư". Ngoài ra, thông cáo tái khẳng định "cam kết kiên định đối với một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài dựa trên giải pháp 2 nhà nước".

Israel phản ứng giận dữ và gọi tuyên bố trên là sự phân biệt đối xử với người Do Thái. "Bất kỳ lời kêu gọi nào như vậy đều là sai trái về mặt đạo đức và phân biệt đối xử với người Do Thái", Ngoại trưởng Israel Gideon Saar nói.

Israel sẽ thảo luận với Mỹ giai đoạn 2 kế hoạch Gaza trong tháng này

