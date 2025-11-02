Hàn Quốc đề nghị Trung Quốc 'phá băng' quan hệ liên Triều

Hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) trong khuôn khổ Diễn đàn các nhà lãnh đạo châu Á - Thái Bình Dương, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Tập tới Hàn Quốc sau 11 năm, theo Reuters.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong cuộc gặp tại Gyeongju, Hàn Quốc ngày 1.11.2025 ẢNH: REUTERS

Tại hội nghị thượng đỉnh và tiệc chiêu đãi sau đó, ông Lee nhấn mạnh mong muốn "tận dụng điều kiện thuận lợi hiện nay" để nối lại đối thoại liên Triều, đồng thời kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò hỗ trợ trong tiến trình này.

"Tôi rất lạc quan rằng các điều kiện cho hợp tác với Triều Tiên đang được hình thành", ông Lee nói và ám chỉ đến các cuộc trao đổi cấp cao gần đây giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

"Tôi cũng hy vọng rằng Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tận dụng những điều kiện thuận lợi này để tăng cường liên lạc chiến lược nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên", nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói thêm.

Ông Lee đã kêu gọi một cách tiếp cận theo từng giai đoạn để phi hạt nhân hóa Triều Tiên, bắt đầu bằng sự tham gia và đóng băng việc phát triển thêm vũ khí hạt nhân.

Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Tập khẳng định Bắc Kinh coi trọng quan hệ với Seoul, coi Hàn Quốc là đối tác hợp tác không thể tách rời. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin về cuộc gặp với ông Lee và ông Tập, nhưng không đề cập đến các cuộc thảo luận về Triều Tiên.

Tại cuộc họp báo ngày 1.11, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sunglac phát biểu rằng Trung Quốc bày tỏ mong muốn hợp tác vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, nhưng các nhà lãnh đạo không thảo luận cụ thể về vai trò của Bắc Kinh. Ông Wi cho biết cả 2 bên cũng nhất trí rằng đối thoại Mỹ - Triều là yếu tố then chốt cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm quân đoàn 11 của quân đội Triều Tiên ngày 1.11.2025 ẢNH: REUTERS

Trong một tuyên bố ngày 1.11, Triều Tiên đã bác bỏ chương trình nghị sự phi hạt nhân hóa của Hàn Quốc là một "giấc mơ viển vông" không thể thực hiện được. Phía Triều Tiên cũng nhiều lần công khai từ chối lời đề nghị đối thoại của ông Lee.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm quân đoàn 11 của quân đội Triều Tiên, trong đó ông đề cập đến việc đảng Lao động cầm quyền sẽ thảo luận các biện pháp để cải thiện năng lực quân sự.

Theo truyền thông Hàn Quốc, quân đoàn 11 là đơn vị lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của quân đội Triều Tiên, đã triển khai quân tới Nga vào cuối năm 2024 và tích lũy kinh nghiệm trong xung đột hiện đại.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim nhấn mạnh mục tiêu xây dựng toàn bộ quân đội Triều Tiên thành một đội quân hùng mạnh và "luôn giành chiến thắng trong mọi trận chiến" như lực lượng đặc nhiệm này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề ra "các chính sách chiến lược và nhiệm vụ quan trọng" cho sự phát triển của lực lượng tác chiến đặc biệt.