Hàn Quốc điều tra vụ hộ chiếu tổng thống bị lộ suốt 5 tháng

Nhà Xanh là nơi đặt văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ảnh: reuters

Chỉ đạo của Nhà Xanh được đưa ra một ngày sau khi Đài KBS đưa tin các chi tiết về hộ chiếu và các thông tin cá nhân của 168 người có mặt trên chuyên cơ tổng thống, bao gồm Tổng thống Lee Jae Myung, đã bị tung lên mạng trong khoảng 5 tháng nay, theo báo The Korea Herald hôm 3.11.

Cụ thể, một tập tin chứa danh sách hành khách trên chuyến bay của tổng thống, biệt danh Không lực Một, được tải lên một website an ninh mạng hôm 2.6, một tuần trước khi nhà lãnh đạo Lee bắt đầu chuyến thăm châu Âu, Đài KBS đưa tin.

Những thông tin bị tung lên mạng lần lượt là họ tên bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, nơi công tác, chức vụ, ngày sinh, số hộ chiếu, ngày cấp và ngày hết hạn hộ chiếu.

Chánh Văn phòng Tổng thống Lim Kwang-hyun sáng nay (3.11) đã triệu tập cuộc họp khẩn nhằm thảo luận vụ việc, theo thông báo chính thức từ Nhà Xanh.

Trong cuộc họp, ông Lim nhấn mạnh việc rò rỉ thông tin cá nhân của phái đoàn tổng thống là "vấn đề nghiêm trọng và không thể xem nhẹ".

Ông Lim kêu gọi mở cuộc điều tra chi tiết nhằm xác định bằng cách nào thông tin bị lộ, mức độ rò rỉ thông tin, và liệu đã xảy ra thiệt hại nào trên thực tế hay không.

Chánh văn phòng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xác định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong vụ việc. Giới hữu trách phải tiến hành rà soát toàn diện các quy trình an ninh đối với những chuyến công du nước ngoài của tổng thống và có biện pháp ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Văn phòng tổng thống chưa công bố thông tin đã bị lộ như thế nào, và liệu đã xảy ra thiệt hại nào chưa.



