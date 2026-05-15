Hãng bay phải cắt giảm 50% lương chủ tịch do khó khăn như thời Covid-19

Chia sẻ tại tọa đàm Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới do Báo Tiền Phong tổ chức sáng 15.5, ông Đinh Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Airlines, cho biết sức ép với các hãng bay hiện rất lớn.
Giá nhiên liệu có lúc tăng đến 100%, thậm chí có những thời điểm mức giá tăng lên đến 3 lần, tác động rất lớn đến chi phí hoạt động, đẩy nhiều hãng hàng không trên thế giới đến bờ vực phá sản.
Để thích ứng, ông Tuấn cho biết, Vietnam Airlines phải giải quyết bài toán tối ưu hóa chi phí để đảm bảo hoạt động, đồng thời cố gắng không dồn áp lực giá vé lên hành khách, giúp người dân vẫn có thêm các lựa chọn khi tham gia các sản phẩm du lịch.
"Trước tình hình khẩn cấp, chúng tôi đã đưa ra và thực hiện ngay lập tức hàng loạt giải pháp, trong đó có việc tái lập các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" từ thời kỳ Covid-19", ông Tuấn nói và cho biết hãng đã cắt giảm các dự án đầu tư và chi phí vận hành; xin phép bay tắt các đường bay nhằm rút ngắn thời gian vận hành.
Về nhân sự, Vietnam Airlines đang áp dụng chính sách nghỉ không lương và cắt giảm mạnh quỹ lương của ban lãnh đạo. Lương của chủ tịch giảm 50%, các phó tổng giám đốc giảm 40% và lãnh đạo cấp ban giảm 30%.
Ông Dương Hoàng Phúc, Giám đốc Ban Thương mại Vietravel Airlines, cũng cho biết, áp lực của ngành hàng không không chỉ nằm ở chi phí nhiên liệu mà còn đến từ hàng loạt khoản chi khác như thuê, mua tàu bay, bảo dưỡng kỹ thuật, phụ tùng, hệ thống vận hành và các chi phí khai thác liên quan.
Tình trạng hạn chế đội bay trên phạm vi quốc tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác. Vietravel Airlines từng phải giảm số lượng tàu bay nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành.
Đặc biệt, các hãng phải đối mặt yêu cầu ngày càng cao từ thị trường. Khách hàng khắt khe hơn về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm bay, trong khi giá vé phải duy trì ở mức hợp lý nhất có thể. Điều này tạo nên "bài toán kép" đối với doanh nghiệp hàng không.
Xây dựng gói kích cầu máy bay - lưu trú
Từ góc độ cơ quan quản lý, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho hay, thống kê cho thấy khoảng 80% khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sử dụng đường hàng không, vận tải hàng không cũng là phương thức chủ đạo đối với nhiều điểm đến nội địa; nguồn khách du lịch cũng chiếm tới 70% tổng lượng vận chuyển của các hãng hàng không.Quý 1/2026, thị trường vận chuyển hàng không Việt Nam cũng tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng với hơn 24,1 triệu khách, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó nội địa là hơn 10,2 triệu khách tăng 12,6% và quốc tế là gần 14 triệu khách tăng 19,4%.
