Hàng chục thiên thạch có mặt ở Quy Nhơn: Lần đầu gặp những 'vị khách' từ vũ trụ

Trong khuôn khổ Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 diễn ra tại Trung tâm Khám phá khoa học Quy Nhơn (ExploraScience Quy Nhon), tỉnh Gia Lai (từ ngày 24 - 26.7), khu trưng bày thiên thạch trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo người dân, du khách và các bạn trẻ.

Khu trưng bày thiên thạch trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo du khách ẢNH: ĐỨC NHẬT

Những khối đá tưởng chừng bình thường nhưng mang theo câu chuyện về hành trình hàng tỉ năm trong không gian đã khơi dậy sự tò mò và niềm say mê khám phá vũ trụ của nhiều người.

Nếu các hội thảo chuyên đề là nơi các nhà khoa học trao đổi những kiến thức chuyên sâu về thiên văn học thì khu trưng bày thiên thạch lại mang đến một cách tiếp cận gần gũi hơn. Tại đây, những "vị khách đến từ vũ trụ" được đặt ngay trước mắt công chúng, để người xem có thể quan sát từng chi tiết, lắng nghe câu chuyện về nguồn gốc của chúng, thậm chí trực tiếp chạm tay vào những mẫu vật có nguồn gốc ngoài Trái Đất.

Những "vị khách đến từ vũ trụ" được đặt ngay trước mắt công chúng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hàng chục mẫu thiên thạch với nhiều kích thước, hình dạng được giới thiệu. Có mẫu mang lớp vỏ đen sẫm, sần sùi do từng bị nung nóng khi lao qua bầu khí quyển Trái Đất; có mẫu ánh lên màu kim loại với những hoa văn đặc trưng của thiên thạch sắt. Mỗi mẫu vật đều được giới thiệu kèm thông tin về đặc điểm, nguồn gốc và giá trị nghiên cứu, giúp người xem hiểu hơn về những vật thể đã trải qua hành trình kéo dài hàng tỷ năm trong vũ trụ trước khi xuất hiện trên Trái Đất.

Không ít du khách dành nhiều thời gian trước các hiện vật. Thay vì chỉ ngắm nhìn qua tủ kính, họ được cầm trên tay những mẫu thiên thạch dưới sự hướng dẫn của người phụ trách triển lãm. Trải nghiệm ấy khiến nhiều người thích thú bởi cảm giác như khoảng cách giữa con người với vũ trụ bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết.

Được tận tay sờ vào những vật chất có nguồn gốc ngoài Trái Đất khiến nhiều người thích thú ẢNH: ĐỨC NHẬT

Anh Trần Lâm (ở phường Quy Nhơn) cho biết đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy và chạm vào thiên thạch.

"Được trực tiếp chạm vào một vật thể từng tồn tại trong không gian là cảm giác rất đặc biệt. Trước đây tôi chỉ thấy thiên thạch qua sách báo hoặc trên truyền hình, còn hôm nay có thể tận tay cảm nhận. Điều đó khiến tôi càng thấy vũ trụ rộng lớn và con người còn rất nhỏ bé", anh Lâm chia sẻ.

Hàng chục mẫu thiên thạch với nhiều kích thước, hình dạng được đưa ra giới thiệu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cùng chung sự hào hứng, Lê Minh Khuê (20 tuổi, ở TP.HCM) cho biết trải nghiệm thực tế khác hoàn toàn so với những gì cô từng hình dung.

"Mình nghĩ thiên thạch cũng giống một hòn đá bình thường, nhưng khi được nghe giới thiệu về nguồn gốc, quá trình hình thành và trực tiếp cầm trên tay thì cảm giác rất khác. Nó khiến những kiến thức từng đọc trong sách trở nên sống động hơn", Khuê nói.

Thiên thạch được mang ra trưng bày với nhiều hình dạng, kích thước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hoạt động trưng bày thiên thạch được thực hiện với mục tiêu đưa khoa học đến gần công chúng thông qua những trải nghiệm trực quan. Thay vì chỉ tiếp cận các khái niệm thiên văn bằng hình ảnh hay bài giảng, người tham quan có cơ hội quan sát các mẫu vật thật và tìm hiểu về quá trình hình thành, phân loại cũng như giá trị khoa học của thiên thạch.

Trong khuôn khổ triển lãm, anh Phạm Duy (ở TP.HCM), đại diện một nhóm sưu tầm và nghiên cứu thiên thạch tại Việt Nam, cũng giới thiệu một số mẫu vật đang được nhóm sưu tầm. Theo anh Duy, việc xác định một mẫu vật có phải thiên thạch hay không cần trải qua quá trình giám định của các đơn vị chuyên môn theo các tiêu chuẩn khoa học.

Khối thiên thạch lớn được đưa đến triển lãm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Anh Duy cũng cho rằng người quan tâm đến lĩnh vực này nên thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc các lời quảng bá thiếu cơ sở về "đá thiên thạch" trên thị trường. Việc nhận diện và đánh giá giá trị của các mẫu vật cần dựa trên kết quả giám định khoa học, thay vì chỉ dựa vào cảm quan hoặc những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.