3 ngày 2 đêm ngắm sao, xem trình diễn tên lửa tại Tuần lễ Thiên văn quốc tế

Được tổ chức bởi Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 diễn ra trong 3 ngày 2 đêm, từ 24.7 - 26.7 tại số 10 Đại lộ Khoa học, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai).

Kế thừa và phát huy thành công từ các kỳ tổ chức trước, Tuần lễ Thiên văn cộng đồng đã chính thức trở lại và được nâng tầm thành sự kiện quốc tế trong năm 2026 ẢNH: BTC

BTC Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 cho biết sự kiện năm nay trở thành một phần trọng điểm trong khuôn khổ "Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026", tiên phong thúc đẩy mô hình "du lịch tri thức" tại vùng đất cao nguyên đầy nắng gió.

Dự kiến đón tiếp hơn 1.500 người tham dự, từ các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước, các chuyên gia, học sinh, sinh viên cho đến đông đảo công chúng và khách du lịch, BTC cho biết đây thực sự là một ngày hội lớn của tri thức, đam mê và những trải nghiệm không thể nào quên dưới bầu trời đầy sao.

Có hoạt động nào đặc sắc?

Với mục tiêu "mang kiến thức thiên văn và kỹ thuật hàng không vũ trụ đến gần hơn với công chúng", BTC cho biết đã xây dựng một lịch trình hấp dẫn, đáp ứng sự quan tâm của mọi lứa tuổi.

Nổi bật có thể kể đến là chuỗi bài giảng đại chúng và kết nối tri thức, là nhịp cầu nối liền khoảng cách giữa giới hàn lâm và công chúng yêu thiên văn. Sự góp mặt của các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu sẽ mang đến những lăng kính mới mẻ về vũ trụ qua 3 buổi nói chuyện đại chúng xuyên suốt sự kiện.

Cùng với đó là các trải nghiệm STEM và cả màn trình diễn tên lửa. Các không gian STEM-Lab mở ra cơ hội thực hành sống động cho giới trẻ. Đặc biệt, công chúng sẽ được mãn nhãn với các show trình diễn tên lửa nước 2 tầng diễn ra vào ban ngày và màn bùng nổ của Midnight Rocket (tên lửa LED) thắp sáng bầu trời đêm.

CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM chụp ảnh cùng CDK600, kính thiên văn lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam với đường kính 600 mm tại Trạm quan sát thiên văn phổ thông Quy Nhơn tại Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2025 ẢNH: CAO AN BIÊN

Đặc biệt, Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 tổ chức hội thảo nhiếp ảnh thiên văn và triển lãm, mở ra một không gian nghệ thuật nơi các nhiếp ảnh gia và người yêu bầu trời cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm "săn" ảnh dải ngân hà, tinh vân, thiên hà, đồng thời chiêm ngưỡng những thiết bị chụp ảnh thiên văn tối tân nhất.

Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 là dịp quy tụ chưa từng có với sự tham gia của 100 thành viên nòng cốt đến từ các câu lạc bộ thuộc Mạng lưới Thiên văn Nghiệp dư Việt Nam (VAAN). Thông qua Hội nghị Mạng lưới VAAN, các câu lạc bộ và nhà giáo dục trên toàn quốc có cơ hội cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về định hướng phát triển và thắt chặt tình đoàn kết của cộng đồng yêu thiên văn nước nhà. Dành riêng cho các thành viên CLB, chương trình còn tổ chức các hoạt động tham quan đặc quyền như Tesla Show và trải nghiệm phòng chiếu hình vũ trụ.

Tuần lễ Thiên văn cộng đồng quốc tế 2026 sẽ tổ chức hội thảo nhiếp ảnh thiên văn và triển lãm, mở ra một không gian nghệ thuật nơi các nhiếp ảnh gia và người yêu bầu trời cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm "săn" ảnh thiên văn ẢNH: TRẦN HẢI HUY TRƯỜNG