Hàng công ghi bàn đẳng cấp thắng Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ: VFF thưởng 600 triệu đồng

Đội tuyển nữ Việt Nam phòng ngự chờ thời cơ

Dù mới giành chiến thắng cách đây ít ngày trước đội tuyển nữ Thái Lan ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn không thể chủ quan bởi tính chất của trận tranh HCĐ là rất khác và phía đội bạn cũng đã có kinh nghiệm và rút được bài học sau thất bại trước đó.

Đội tuyển nữ Việt Nam có đội hình giàu kinh nghiệm và đồng đều ở các tuyến

Trong khi đó, đội tuyển nữ Thái Lan đang trẻ hóa đội hình ẢNH: MINH TÚ

SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng) chiều nay ẢNH: MINH TÚ

Không có nhiều thay đổi về nhân sự được 2 HLV đưa ra ở đội hình xuất phát trong trận đấu này. Đội chủ nhà chủ động chơi chậm ở những phút đầu để thăm dò đối thủ và kiểm soát bóng ít hơn đối thủ.

Thái Lan đã nhập cuộc chủ động ngay từ những phút đầu trận. Các cầu thủ đội bóng xứ sở chùa vàng thực hiện lối chơi áp sát nhanh, không ngừng tạo sức ép lên khu vực vòng cấm của đội tuyển Việt Nam. Ngay phút thứ 2, Pinypahat Klinklai thực hiện cú sút khá mạnh, bóng đi lập bập khiến thủ môn Kim Thanh phải đổ người để cản phá.

Những phút đầu, Thái Lan là đội tạo được sức ép lớn hơn ẢNH: MINH TÚ

Đội trưởng Huỳnh Như lĩnh xướng hàng công

Cơ hội rõ ràng đầu tiên của đội chủ nhà đến ở phút thứ 16, từ pha phối hợp đá phạt góc, Bích Thùy treo bóng để Thái Thị Thảo băng vào đánh đầu, tuy nhiên ở thế không có ai theo kèn, Thái Thị Thảo lại đưa bóng đi vọt xà.

Những nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Hải Yến đã phá bẫy việt vị và băng vào đúng thời điểm, tung ra cú sút dứt khoát làm tung lưới thủ thành Pawarisa Homyamye.

Phải dành lời khen cho đường chuyền táo bạo từ hàng thủ để Hải Yến băng lên đúng lúc và ghi bàn mở tỷ sổ

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế nghiêng về thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Huỳnh Như, Bích Thùy củng cố chiến thắng cho đội chủ nhà

Bước sang hiệp 2, với thế trận không còn gì để mất, đội tuyển nữ Thái Lan tràn lên tấn công, tìm kiếm bàn gỡ và liên tục gây sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 47, Madison Casteen tung cú sút chéo góc rất căng, nhưng thủ môn Kim Thanh đã thi đấu tập trung và cứu thua xuất sắc.

Sau đó là khoảng thời gian mà đội tuyển nữ Việt Nam lấy lại thế trận và liên tục tạo ra nhiều cơ hội. Phút 50, nhận thấy thủ môn Thái Lan băng lên cao, Thái Thị Thảo quyết định tung ra cú sút xa hiểm hóc nhưng bóng đi chệch khung thành. Tới phút 62, cầu thủ vào sân thay người, Ngân Thị Vạn Sự, xử lý khéo léo rồi chuyền cho Huỳnh Như. Bóng sau đó được nhả lại cho Nguyễn Thị Vạn, nhưng cú dứt điểm của cô lại đi ra ngoài.

Phút 65, Huỳnh Như đã có bàn thắng đầu tiên trong giải đấu sau pha chuyền bóng như đặt của Nguyễn Thị Vạn. Đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng với lá cờ Việt Nam được cô chuẩn bị sẵn.

Huỳnh Như ghi bàn đầu tiên ở giải năm nay ẢNH: MINH TÚ

Có bàn thắng củng cố lợi thế, các đường bóng của đội tuyển nữ Việt Nam trở nên mượt mà và thanh thoát hơn. Chỉ 3 phút sau, Nguyễn Thị Vạn tiếp tục có đường chuyền tinh tế cho Bích Thùy băng lên, và cô đã tung cú sút vô lê một chạm đẹp mắt, đánh bại thủ môn Thái Lan.

Pha chuyền bóng đẳng cấp của Nguyễn Thị Vạn để Bích Thùy ghi bàn thứ ba

Bích Thùy tiếp tục tỏa sáng với một bàn thắng đẳng cấp ẢNH: MINH TÚ

Ở những phút cuối trận, đội tuyển Thái Lan nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và phút 87, từ pha tổ chức đá phạt góc tốt, Wirunya Kwenkasikum đã tung ra cú sút dứt khoát để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận tranh hạng ba.

Đội tuyển nữ Việt Nam khép lại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á Á MSIG Serenity Cup™ 2025 với tấm HCĐ chung cuộc. Đội tuyển nữ Thái Lan xếp hạng tư. Trận chung kết giữa đội tuyển nữ Myanmar và U.23 Úc sẽ diễn ra lúc 20 giờ tối nay cũng trên sân Lạch Tray để tìm ra nhà vô địch mới của giải đấu.

Sau trận, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng thường trực VFF đã xuống sân chúc mừng thành tích giành HCĐ của đội tuyển nữ Việt Nam! VFF thưởng đội 600 triệu đồng.

