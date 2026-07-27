Hàng loạt điện thoại Android ngừng chạy ứng dụng YouTube

Google vừa chính thức đưa ra một thay đổi quan trọng khi dừng hỗ trợ Dịch vụ Google Play (Google Play Services) đối với hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow. Sau 11 năm duy trì hoạt động kể từ khi ra mắt vào năm 2015, phiên bản này chính thức không còn nhận được các bản cập nhật ngầm. Giờ đây, các thiết bị di động buộc phải nâng cấp lên Android 7.0 Nougat trở lên để tiếp tục được hỗ trợ dịch vụ.

Ứng dụng YouTube ngừng hoạt động trên hàng loạt điện thoại Android cũ

Dịch vụ Google Play đóng vai trò cốt lõi trong việc xác thực tài khoản, định vị, thông báo đẩy, thanh toán và bảo mật Google Play Protect. Ngoài ra, gói phần mềm này còn cung cấp các API kết nối ứng dụng bên thứ ba với những tiện ích như Google Maps. Việc ngừng hỗ trợ không xóa ứng dụng khỏi máy nhưng sẽ chặn toàn bộ các bản cập nhật hệ thống và API bảo mật mới trong tương lai.

Điện thoại Android cũ không còn chạy được ứng dụng YouTube ẢNH: GEMINI AI

Hệ quả lớn nhất của quyết định này là ứng dụng YouTube sẽ chính thức ngừng hoạt động trên các dòng máy chạy Android 6. Khi mở ứng dụng, màn hình sẽ hiển thị yêu cầu chuyển sang sử dụng phiên bản web YouTube.com trên trình duyệt di động. Trong khi đó, ứng dụng Gmail vẫn duy trì tính năng đồng bộ email cơ bản nhưng cũng sẽ không nhận được bất kỳ bản cập nhật nào nữa.

Việc thiếu vắng các bản cập nhật từ Google Play Protect khiến thiết bị dễ bị tấn công do không thể nhận diện các loại mã độc mới. Nếu ứng dụng gặp sự cố hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn, người dùng buộc phải truy cập qua trình duyệt di động để thay thế. Đây được xem là động thái rõ ràng của Google nhằm khuyến khích người dùng nâng cấp lên các dòng điện thoại mới hơn.

Hiện nay, các nhà sản xuất lớn như Google và Samsung đã cam kết hỗ trợ cập nhật lên đến 7 năm cho những thiết bị mới ra mắt. Việc chuyển sang sử dụng một chiếc điện thoại hiện đại sẽ đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định và an toàn trong thời gian dài. Người dùng sở hữu thiết bị đời cũ được khuyến nghị sớm nâng cấp để không bị gián đoạn trải nghiệm dịch vụ.