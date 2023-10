Hàng loạt ghế đá ở TP.Vũng Tàu bị sơn quảng cáo cá cược

Ngày 29.10, ông Phan Trung Việt, Phó chủ tịch UBND P.1, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết lực lượng công an, dân phòng và người dân đã phải xóa dòng chữ "F8BET thử ngay vận may sẽ đến", do người khác sơn lên các ghế đá.

Công an P.1, TP.Vũng Tàu xóa phần quảng cáo trên ghế đá NGUYỄN LONG

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục tại 3 công viên Lê Quý Đôn, Tam Giác và Bãi Trước (P.1, TP.Vũng Tàu) phát hiện các ghế đá nơi đây có dòng chữ bằng sơn đỏ "F8BET thử ngay vận may sẽ đến". Nước sơn vẫn còn mùi và chưa khô hẳn. Nhiều người ngồi dựa lưng vào ghế đá bị sơn bám dính vào áo.

Anh B.V.N (ngụ P.Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) cho biết vào mỗi buổi sáng anh cùng vợ hay đến công viên Bãi Trước tập thể dục và tắm biển. "Lúc chúng tôi đến không để ý các ghế đá đã bị ai đó dùng sơn in dòng chữ nói trên. Sau khi tập thể dục, chúng tôi tắm biển và đến ghế đá ngồi mới thấy dòng chữ. Dòng chữ này là của nhà mạng chuyên cá cược trực tuyến. Họ sơn quảng cáo vào ghế đá là không thể chấp nhận được, nhìn rất mất thẩm mỹ", anh N. bức xúc.

Ghế đá dọc đường biển Bãi Trước bị sơn quảng cáo NGUYỄN LONG

Đối diện công viên Bãi Trước là công viên Tam Giác cũng có nhiều ghế đá bị sơn dòng chữ như trên. Nhiều người dân đề nghị chính quyền thành phố, lực lượng công an nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm những người in quảng cáo làm bẩn ghế đá.

Ông Phan Trung Việt, Phó chủ tịch UBND P.1 cho biết có 93 ghế đá tại 3 công viên Lê Quý Đôn, Tam Giác và Bãi Trước bị những người lạ dùng sơn in dòng chữ trên. Các ghế đá này đã được lực lượng chức năng xóa sạch sơn.

Hiện Công an TP.Vũng Tàu đang phối hợp Công an P.1 điều tra, xử lý nghiêm những người đã in dòng chữ trên lên các ghế đá.