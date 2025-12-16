Hàng loạt show ca nhạc tại Hà Nội bị hủy, hoãn

10 ngày trước khi dự kiến diễn ra vào tối 14.12 tại Bảo tàng Hà Nội, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã phải thông báo hủy show Linh cảm - Âm nhạc đưa tôi về nhà - liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của anh sau tròn 15 năm về VN lập nghiệp. Đêm nhạc tác giả tại VN vốn dĩ thường bị cho là kén khán giả (so với liveshow của ca sĩ), lại diễn ra ngay sau liveshow "khủng" thu hút tới 40.000 khán giả của Mỹ Tâm (tối 13.12 tại sân vận động Mỹ Đình), liveshow của Dương Khắc Linh ngay từ đầu đã được dự đoán là không dễ bán vé mặc dù quy tụ được khá nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh...

Tình hình mưa lũ tại miền Trung diễn ra trước đó được chủ nhân đêm nhạc viện dẫn làm lý do hủy show. Thay vì tổ chức đêm nhạc đúng như dự kiến, BTC liveshow đã gửi 100 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đắk Lắk để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả trận lụt và dời liveshow sang lịch mới vào ngày 21.3.2026.

Liveshow Linh cảm - Âm nhạc đưa tôi về nhà của nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã phải lùi sang năm sau Ảnh: BTC

Trước đó, ngày 26.11, Nhã Concert tại Hà Nội cũng phải thông báo hủy show mà không hẹn thời gian cụ thể trở lại. Ngoài lý do tương tự trên thì ca sĩ Lân Nhã, chủ nhân đêm nhạc, cũng thẳng thắn thừa nhận: "Vì nhiều lý do, lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn để có thể thực hiện một đêm nhạc trọn vẹn...".

Một ngày sau đó, lại thêm concert tại Hà Nội cũng thông báo hủy show: Music Show Hà Nội Hà Nội - The Winter do Công ty Ngọc Việt và nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền phối hợp tổ chức. "Trong quá trình kiến tạo những ý tưởng nghệ thuật, chúng tôi nhận thấy chương trình này xứng đáng được đầu tư với tầm vóc lớn hơn, tỉ mỉ hơn so với dự tính ban đầu. Vì vậy, để mang đến cho khán giả trải nghiệm nghệ thuật "độc bản" và cảm xúc nhất, đúng với kỳ vọng của công chúng, BTC quyết định thay đổi lộ trình và tạm dời ngày diễn (dự kiến ngày 12.12) sang một thời điểm phù hợp hơn trong tương lai...", bản thông báo "nói khéo".

Dù với các cách diễn đạt và viện dẫn khác nhau thì các cuộc hủy show này đều thường vì lý do lượng vé bán ra không đủ bù chi như ca sĩ Lân Nhã đã thẳng thắn thừa nhận, hoặc theo thông tin bên lề thì một trong 3 liveshow nói trên đã bị nhà tài trợ rút lui vào giờ chót. "Việc hủy show là cực chẳng đã đối với nghệ sĩ khi họ đã đặt vào đấy nhiều tâm huyết. Phần mình, tôi cho đó là một điều tối kỵ trong sự nghiệp để bảo toàn uy tín của mình. Nhưng một mặt cũng cần thông cảm với đồng nghiệp khi không phải ai cũng đủ sức "chịu nhiệt" trước áp lực "cơm áo không đùa với liveshow", một ca sĩ nổi tiếng (không muốn nêu tên) nhận định.



