Hàng loạt tàu du lịch quốc tế hủy chuyến vào Nha Trang

Ngày 10.10, Công ty TNHH Đại lý Hải Đăng Nha Trang có thông báo gửi Sở Du lịch Khánh Hòa, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cùng các đơn vị liên quan về việc các chủ tàu đã hủy 7/10 chuyến tàu đã đăng ký đến Nha Trang trong những tháng cuối năm 2024.



Tàu du lịch quốc tế cập cảng Nha Trang vào năm 2023 ẢNH: THẾ QUANG

Cụ thể, các tàu thông báo hủy chuyến vào Nha Trang gồm: Tàu Quantum Of The Sea (4.000 khách); tàu Regatta (với 800 khách); tàu Celebrity Sostice hủy 3 chuyến trong tháng 11 và tháng 12 (2.800 khách); tàu Seven Seas Explorer (800 khách) và tàu Noordam (2.000 khách). Ngoài ra, còn có nhiều hãng tàu khác cũng có thông báo hủy chuyến và đang cân nhắc bỏ Nha Trang ra khỏi lịch trình tour năm 2025. Nguyên nhân xuất phát từ việc Cảng Nha Trang tạm dừng đón tàu khách để tập trung sửa chữa.

Để giải quyết những khó khăn trong việc đón tàu du lịch biển, ngày 9.10, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu quốc tế đến Cảng Quốc tế Cam Ranh (cách TP.Nha Trang khoảng 60 km).

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2023 Khánh Hòa đã đón 25 chuyến tàu biển với gần 46.000 lượt khách; 6 tháng đầu năm 2024 tỉnh đã đón 27 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 55.500 khách.

Dự kiến 3 tháng cuối năm, tỉnh sẽ đón 17 chuyến tàu biển quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay Cảng Nha Trang đang trong quá trình đầu tư nâng cấp, do đó UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ việc đón khách qua Cảng Quốc tế Cam Ranh.