Hàng loạt vé trúng tổng 3,2 tỉ xổ số miền Nam xuất hiện ở Đồng Nai

Ngày 3.10, đại lý vé số Đại Phát 68 ở phường Long Thành (thành phố Đồng Nai) cho biết đã bán cũng như chia cho bạn hàng bán trúng tổng 48 tờ vé giải an ủi xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 đài Bình Dương, tổng trị giá 2,4 tỉ đồng.

Hàng loạt vé trúng giải an ủi xổ số miền Nam ngày 2 tháng 10 đài Bình Dương xuất hiện ở Đồng Nai ẢNH: NVCC

Cụ thể, các vé có dãy số là 713004, 013004 và 213004 trúng xổ số Bình Dương ngày 2 tháng 10. Trong khi đó, dãy số trúng độc đắc đài này là 313004.

Còn tại khu vực Nhơn Trạch, đại lý vé số Ngọc Điệp cũng thông báo bán trúng 16 vé giải an ủi 50 triệu đồng đài Bình Dương mở thưởng cùng ngày. Các vé này có dãy số là 413004, trúng 50 triệu đồng/tờ, tổng trị giá 800 triệu đồng.

Như vậy, đã có 64 tờ vé trúng giải an ủi xổ số Bình Dương ngày 2 tháng 10 xuất hiện tại Đồng Nai với tổng số tiền trúng là 3,2 tỉ đồng. Chia sẻ với Thanh Niên, đại lý vé số Đại Phát 68 nói thêm hiện chưa có đại lý nào xác nhận đã bán trúng vé có dãy số đặc biệt.

Cách đây không lâu, vào kỳ xổ số Bình Dương ngày 25 tháng 9, nguyên cây vé số 160 tờ trúng độc đắc và an ủi tổng trị giá 39,2 tỉ đồng đài này cũng được bán ra tại thành phố Đồng Nai, ở một đại lý vé số ở phường Long Thành.

"Trong 160 vé này có 16 vé trúng độc đắc, còn lại trúng giải an ủi 50 triệu đồng/tờ. Từ hôm qua tới nay tôi đã đổi được vài chục vé trúng 50 triệu đồng, vé độc đắc chưa thấy đổi, có thể mọi người đã đổi nơi khác", chủ đại lý vé số Hoàng Dũng, người bán trúng cây vé trên chia sẻ thời điểm đó.