Kinh tế Địa ốc

Hàng ngàn khách hàng trải nghiệm đô thị tích hợp bằng công nghệ tại Nam Long Journey 2025

An Yến
An Yến
05/12/2025 17:01 GMT+7

Sự kiện Nam Long Journey 2025 -Experience "Integrated" chính thức khai mạc tại TP.HCM ngày 5.12 thu hút hàng ngàn khách hàng tham gia trải nghiệm.

Chuỗi sự kiện Nam Long Journey 2025 -Experience "Integrated" đã chính thức khai mạc tại Thisky Hall Sala Convention, TP.HCM. Ngay ngày đầu tiên, sự kiện đã ghi nhận hàng ngàn lượt khách tham dự, tạo nên không khí sôi động vượt kỳ vọng, minh chứng cho sự quan tâm của khách hàng, nhà đầu tư đối với các sản phẩm bất động sản sở hữu giá trị thực và mô hình đô thị tích hợp bền vững, đặc biệt đối với các dự án đô thị trọng điểm của Nam Long.

Nam Long Journey 2025 thu hút khách hàng trải nghiệm đô thị tích hợp bằng công nghệ - Ảnh 1.

Nam Long Journey 2025 chính thức khai màn, mở ra cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái đô thị Nam Long bằng công nghệ mới mẻ

ẢNH: NLG


Nam Long Journey 2025 thu hút khách hàng trải nghiệm đô thị tích hợp bằng công nghệ - Ảnh 2.

Sự kiện Nam Long Journey 2025 thu hút đông đảo đối tác và khách hàng

ẢNH: NLG

Phát biểu mở màn, ông Lucas Loh - Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long nhấn mạnh: "Thật vinh dự khi chúng ta có mặt tại đây, tại Nam Long Journey 2025 - một hành trình không chỉ mang tính sự kiện, mà là lời khẳng định tầm vóc của Nam Long trong giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn chuyển mình rõ rệt, Nam Long hiểu rằng điều đối tác, khách hàng và nhà đầu tư cần không chỉ là sản phẩm, mà là Uy tín – được bảo chứng bằng pháp lý minh bạch, khả năng phát triển dự án và sản phẩm mang tính bền vững, độc đáo có giá trị tích sản dài hạn".

Trải nghiệm "Chất sống tương lai" bằng công nghệ đa giác quan

Sức hút lớn nhất giữ chân khách tham quan trong ngày đầu chính là không gian trải nghiệm công nghệ đa giác quan lần đầu tiên ứng dụng ở quy mô toàn hệ sinh thái Nam Long. Tại Phòng Immersive 360 độ, khách tham dự hào hứng khi được "bước vào" các đô thị Mizuki Park, Waterpoint hay Izumi City. Công nghệ tương tác giúp người xem cảm nhận rõ nét môi trường sống tại các đô thị tích hợp, nơi cư dân có thể an cư, làm việc, học tập, mua sắm và giải trí.

Nam Long Journey 2025 thu hút khách hàng trải nghiệm đô thị tích hợp bằng công nghệ - Ảnh 3.

Toàn cảnh không khí nhộn nhịp tại khu vực trải nghiệm các đại đô thị Nam Long

ẢNH: NLG

Khu vực AR/VR cũng ghi nhận khách check-in liên tục để được tận mắt "nhìn và cảm" ngôi nhà tương lai, được trải nghiệm các hành trình thực tế ảo như đạp xe VR qua tuyến cảnh quan Solaria Rise, khám phá tiện ích bằng công nghệ chân thực, hoặc chụp ảnh AI tại bối cảnh The Pearl.

Nam Long Journey 2025 thu hút khách hàng trải nghiệm đô thị tích hợp bằng công nghệ - Ảnh 4.

Khách tham quan hào hứng tương tác, khám phá quy hoạch các khu đô thị thông qua công nghệ hiện đại tại phòng Immersive Room

Anh Nguyễn Bá Minh (TP. Thủ Đức) chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi tham dự một sự kiện bất động sản mô phỏng toàn bộ hệ sinh thái đô thị bằng công nghệ đa giác quan, không chỉ được "nhìn tận mắt" ngôi nhà tương lai mà cả môi trường sống xung quanh. Đây là sáng kiến rất phù hợp trong thời đại công nghệ số, giúp khách hàng có cái nhìn bao quát hơn về dự án mà lại tiết kiệm thời gian nữa".

Nam Long Journey 2025 thu hút khách hàng trải nghiệm đô thị tích hợp bằng công nghệ - Ảnh 5.

Nam Long Journey giúp khách tham quan được trải nghiệm cách 5 trụ cột Live – Work – Learn – Play – Shop vận hành đồng bộ

Chị Thanh Huỳnh, một nhà đầu tư khác đến từ Hà Nội sau khi tham dự ngày đầu cũng chia sẻ thêm: "Không khí hôm nay thật sự sôi động. Tôi đặc biệt háo hức với diễn đàn của CBRE và mong chờ được nghe những chính sách ưu đãi giới hạn tại các sự kiện mở bán để sớm ra quyết định, nên tôi sẽ quay lại vào ngày mai".

Ông Lucas Loh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Long, tin tưởng: "Mỗi quyết định an cư hay đầu tư là một quyết định quan trọng, đòi hỏi sự suy nghĩ thấu đáo để đưa ra những lựa chọn chính xác. Mong rằng Nam Long Journey 2025 sẽ là một nền tảng hỗ trợ hữu ích cho quý vị trong hành trình An cư và Đầu tư của mình."

Ngày mở màn chuỗi hoạt động Nam Long Journey 2025 đã khẳng định sức hấp dẫn vượt trội của các sản phẩm đô thị tích hợp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phục hồi và hình thành chu kỳ tăng trưởng mới. 

Các hoạt động trọng điểm trong 2 ngày cuối tuần: 

Ngày 6.12: Các sự kiện mở bán những dự án thành phần trọng điểm tại các đô thị tích hợp với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, gồm phân khu cao tầng Solaria Rise (Waterpoint 355 hecta), Trellia Cove (Mizuki Park 26 hecta), sự kiện Diễn Đàn Bất Động Sản Nhà Ở Việt Nam 2026 - Kết nối hiện tại, kiến tạo tương lai do CBRE tổ chức.

Ngày 7.12: Sự kiện mở bán phân khu thấp tầng Izumi Canaria (Izumi City 170 hecta) - tâm điểm đầu tư phía Đông TP.HCM, Sự kiện của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam và lễ Bế mạc.


Hệ sinh thái đô thị Nam Long lần đầu được ‘số hóa’ toàn diện

Hệ sinh thái đô thị Nam Long lần đầu được ‘số hóa’ toàn diện

Nam Long Journey 2025 lần đầu mô phỏng toàn bộ hệ sinh thái đô thị Nam Long bằng công nghệ hiện đại, giúp khách hàng khám phá quy hoạch, tiện ích, kiến trúc và chất sống tương lai một cách trực quan.

