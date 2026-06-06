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Sức khỏe

Hàng ngàn người dân Đà Nẵng được khám sức khỏe miễn phí trong 3 ngày

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/06/2026 17:26 GMT+7

Hàng ngàn người dân thành phố Đà Nẵng được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ngay tại địa phương, nhằm góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Trong 3 ngày (từ 5 - 7.6), Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng (đóng tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) tổ chức đoàn công tác hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho 2.147 người dân xã Sơn Cẩm Hà.

Chương trình được triển khai nhằm thực hiện chủ trương khám sức khỏe toàn dân, từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân; qua đó giúp phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn chăm sóc sức khỏe và quản lý điều trị kịp thời ngay từ tuyến cơ sở.

Hàng ngàn người dân Đà Nẵng được khám sức khỏe miễn phí trong 3 ngày - Ảnh 1.

Người dân xã Sơn Cẩm Hà được khám sức khỏe miễn phí

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đoàn công tác của Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng gồm các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa, điều dưỡng, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, cán bộ công nghệ thông tin và lực lượng hậu cần.

Nội dung khám tập trung vào khám lâm sàng tổng quát, tư vấn sức khỏe, đo điện tim, siêu âm, chụp X-quang lưu động và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết.

Việc đưa đội ngũ y tế cùng các trang thiết bị hiện đại đến tận địa phương giúp công tác khám sàng lọc tại cộng đồng được thực hiện khoa học, thuận lợi, sát với tình trạng sức khỏe của từng người dân. Đồng thời, hoạt động này cũng giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện để nhiều trường hợp có nguy cơ mắc bệnh được phát hiện sớm và tư vấn điều trị kịp thời.

Lãnh đạo Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, chương trình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của đơn vị trong việc đồng hành cùng y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử, mỗi gia đình có thêm một điểm tựa an toàn trong chăm sóc sức khỏe.

Là một trong những người dân được khám miễn phí, bà Huỳnh Thị Ngọc Hân (65 tuổi, ở thôn Cẩm Phổ, xã Sơn Cẩm Hà) cho biết, bản thân thường xuyên đau ốm, mệt mỏi nhưng do ngại đường sá xa xôi và lo lắng chi phí nên thường tự mua thuốc điều trị thay vì đến cơ sở y tế thăm khám.

"Khi nhận được thông báo đến Trạm Y tế Sơn Cẩm Hà 1 để khám sức khỏe sàng lọc miễn phí theo chủ trương của thành phố, tôi rất vui mừng. Tôi đến từ sớm và được các bác sĩ thăm khám, tư vấn, hướng dẫn tận tình, kỹ lưỡng", bà Hân chia sẻ.

Trước đó, ngày 5.6, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt khởi động chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026, đánh dấu bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách toàn diện.

Hàng ngàn người dân Đà Nẵng được khám sức khỏe miễn phí trong 3 ngày - Ảnh 3.

Ngày 5.6, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt khởi động chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong ngày đầu triển khai, ngành y tế thành phố phối hợp với UBND các địa phương gồm Hòa Khánh, Trà Leng và Sơn Cẩm Hà… tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Đây là hoạt động thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân cùng các kế hoạch triển khai của UBND thành phố Đà Nẵng.

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