Hàng ngàn người từng ôm bao cát giữ bờ, nay An Lương có 'lá chắn' mới

Sau trận mưa lũ khốc liệt cuối năm 2025, nhiều đoạn bờ kè ven sông Thu Bồn qua làng An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) bị "xé toạc", đất đá đổ xuống sông, uy hiếp nhà cửa và cuộc sống của hàng ngàn người dân.

Chạy đua với mùa mưa

Trong những ngày nước sông dâng cao, người dân An Lương đứng trước nỗi lo thường trực khi dòng nước mỗi lúc một áp sát nhà cửa. Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng, hàng ngàn người dân cùng lực lượng quân đội, công an và chính quyền địa phương đã góp sức đắp từng bao cát, gia cố những vị trí xung yếu, tạo thành tuyến đê tạm giữ bờ.

Dự án kè An Lương hoàn thành sẽ bảo vệ an toàn cho hơn 500 hộ dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những bao cát được xếp nối nhau giữa lúc mưa gió, vừa ngăn dòng nước, vừa níu giữ từng khoảng đất ven sông. Đó cũng là giải pháp tình thế để bảo vệ khu dân cư trong lúc chờ một công trình kiên cố hơn.

Từ thực tế sạt lở ngày càng nghiêm trọng, năm 2026, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương và khắc phục xói lở bờ biển Hội An, với tổng kinh phí gần 500 tỉ đồng. Trong đó, hạng mục kè bảo vệ bờ sông Thu Bồn tại An Lương được bố trí khoảng 210 tỉ đồng.

Công trình được triển khai nhằm khắc phục khẩn cấp hậu quả xói lở, sạt lở, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời bảo vệ hệ thống hạ tầng ven sông trước tác động của triều cường, sóng lớn trong mùa mưa bão năm 2026.

Dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ khu vực An Lương được thành phố Đà Nẵng quan tâm đặc biệt nên chủ đầu tư dự án luôn bám sát, yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh dự án đúng như tiến độ thành phố giao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuyến kè được đầu tư xây dựng cơ bản bám theo đường đỉnh kè hiện trạng, chia thành 2 đoạn với tổng chiều dài hơn 1,4 km. Không chỉ là một công trình chống sạt lở, tuyến kè còn được người dân An Lương kỳ vọng như một "lá chắn" mới trước những mùa mưa lũ ngày càng khó lường.

Những ngày đầu tháng 10, trên công trường kè An Lương, không khí thi công vẫn khẩn trương. Ngay sát mép sông Thu Bồn, máy móc liên tục hoạt động. Những thiết bị đóng cọc cừ đưa các cấu kiện xuống lòng sông. Công nhân chia thành nhiều nhóm, người thi công dưới nước, người hoàn thiện các hạng mục trên bờ.

Đá hộc, cọc cừ cùng nhiều loại vật liệu được tập kết về công trường. Tuyến kè từng bước được hình thành, thay cho những đoạn bờ xói lở nham nhở sau mùa mưa lũ năm trước.

Xà lan cũng được huy động tham gia xây dựng để đẩy nhanh tiến độ dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Lê Đức Thủy, Chỉ huy trưởng Công ty cổ phần xây dựng Quang Đại Việt, đơn vị thi công dự án kè An Lương, cho biết đây là công trình được thành phố đặc biệt quan tâm nên nhà thầu chịu áp lực rất lớn về tiến độ. Trong quá trình triển khai, khó khăn lớn nhất là nguồn vật liệu, nhất là đá phục vụ công trình với khối lượng khoảng 40.000 m³.

"Do đây là dự án cấp bách nên nguồn vật liệu phải được chủ động từ nhiều nơi. Khu vực Quảng Nam cũ và các địa bàn lân cận không đáp ứng đủ, vì vậy phần lớn đá phải mua, vận chuyển từ Quảng Ngãi về công trường", ông Thủy nói.

Theo chủ đầu tư, vì là dự án trọng điểm nên đơn vị đang huy động mọi nguồn lực để hoàn thành trước ngày 30.10 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Thủy, đối với cọc cừ thì ở thành phố Đà Nẵng không có nhà máy sản xuất nên nhà thầu phải huy động từ nhiều nguồn, trong đó phải ra tận thành phố Hải Phòng cũng như vào TP.HCM mua, sau đó vận chuyển bằng đường thủy về khu vực công trình.

Tuy nhiên, đến nay nguồn vật liệu cơ bản đã được bảo đảm, giúp nhà thầu chủ động hơn trong giai đoạn nước rút. "Đến thời điểm này, cơ bản công trình đã hoàn thành đảm bảo phòng, chống thiên tai. Hiện chúng tôi đang tập trung làm hạng mục hoàn trả tuyến đường để sớm bàn giao lại cho địa phương", ông Thủy cho biết.

Công nhân đưa những rọ sắt xuống lòng sông để tiến hành kè ngầm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Áp lực lớn nhất đối với công trường An Lương không chỉ đến từ khối lượng công việc mà còn từ thời tiết. Mưa lớn, nước sông Thu Bồn dâng nhanh có thể khiến những hạng mục đang thi công phải tạm dừng, nhất là các công việc liên quan đến bê tông.

"Trước đây chúng tôi rất lo vì chưa hoàn thành việc đóng cọc, nhưng hiện nay nhìn trên toàn tuyến có thể thấy phần kè đã cơ bản khép kín. Vì vậy, nếu có mưa lũ, bão xảy ra thì công trình cũng không ảnh hưởng gì", ông Thủy chia sẻ.

Máy móc được huy động tối đa để sớm đưa dự án vào sử dụng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Để đáp ứng yêu cầu này, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm. "Đối với dự án này, gần như một ngày chúng tôi phải tổ chức thi công hai ca, chia lực lượng để triển khai đồng thời nhiều phần việc. Những gì chủ động được về nhân lực, thiết bị thì nhà thầu đều huy động tối đa", ông Thủy nói.

Từng ngày hoàn thiện "lá chắn" ven sông

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án), cho biết đây là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa cấp thiết trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ người dân trước mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án trước mùa mưa bão ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo chỉ đạo của thành phố, dự án phải được tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa lũ, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản và việc đi lại của người dân.

"Đây là dự án được thành phố rất quan tâm, yêu cầu phải tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu quan trọng nhất là hoàn thành các hạng mục chính trước khi lũ về, qua đó bảo đảm an toàn cho người dân", ông Tân nói.

Tuy nhiên, để hoàn thành công trình trong thời gian ngắn, các đơn vị phải đối mặt với nhiều khó khăn. Khối lượng công việc lớn, trong khi mặt bằng thi công đặc thù, phần lớn nằm dưới nước khiến việc bố trí máy móc, thiết bị không dễ dàng.

Bờ kè An Lương đang dần hình thành với khối bê tông kiên cố ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ban Quản lý yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công linh hoạt, tranh thủ từng khoảng thời gian và từng điều kiện thuận lợi. Những hạng mục có thể thực hiện dưới nước được tập trung triển khai ngay; các phần việc trên bờ cũng được tổ chức song song.

"Khó khăn lớn là khối lượng công việc rất lớn nhưng thời gian còn lại ngắn, trong khi mặt bằng thi công đặc thù. Thiết bị, máy móc phải bố trí phù hợp với điều kiện thi công dưới nước. Ban cũng đã yêu cầu nhà thầu tranh thủ làm những phần việc có thể triển khai dưới nước, còn các hạng mục trên bờ thì tổ chức thi công song song để rút ngắn tiến độ", ông Tân cho hay.

Dự án kè An Lương được UBND thành phố Đà Nẵng ban bố tình huống khẩn cấp có chiều dài hơn 1,4 km, thuộc đoạn bờ kè sông Thu Bồn kéo dài từ chân cầu Cửa Đại đến cửa biển ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thời tiết thất thường tiếp tục là một trở ngại. Khi mưa lớn, nước sông dâng nhanh, những công việc như đổ bê tông dầm, giằng phải tạm dừng. Những ngày thời tiết thuận lợi trở thành khoảng thời gian quý giá để công trường tăng tốc.

Theo ông Tân, Ban Quản lý cũng chủ động tạo điều kiện về nguồn vốn cho nhà thầu thông qua việc đẩy nhanh thanh toán khối lượng hoàn thành, giúp doanh nghiệp có kinh phí mua vật liệu và duy trì thi công. Phía nhà thầu cũng tích cực liên hệ với các đơn vị cung cấp.

Công nhân tăng ca cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thành dự án trước mùa mưa bão ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đến nay, phần kè phía mặt sông và hệ thống cừ cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung thi công dầm, giằng, hoàn thiện mặt đường và những hạng mục còn lại.

"Hiện nay phần kè phía mặt biển đã hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung thi công phần dầm, giằng và đổ mặt đường. Ban đang tiếp tục đôn đốc, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục còn lại để đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, đồng thời bảo đảm người dân có đường đi lại trong mùa mưa", ông Tân nói.