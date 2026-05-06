Hàng ngàn SIM điện thoại bắt đầu bị khóa vì chưa xác thực chính chủ

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều người phát hiện SIM điện thoại bị khóa một chiều. Theo tìm hiểu là do chưa thực hiện xác thực thông tin di động theo quy định dù đã nhận tin nhắn thông báo của nhà mạng. Đại diện một nhà mạng cho biết, kể từ ngày 15.4, họ đã thông báo đến người dùng có thông tin chưa đầy đủ yêu cầu xác thực. Vì vậy, đến nay, sau khi đã đủ 15 ngày kể từ khi thông báo, việc khóa SIM bắt đầu được thực thi. Tuy nhiên, người dùng chỉ cần đến cửa hàng hoặc tự xác thực ngay qua ứng dụng là sẽ có thể sử dụng lại bình thường.

Theo quy định tại Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học - Công nghệ chính thức có hiệu lực từ ngày 15.4, nếu người dùng không hoàn thành việc xác thực trong vòng 15 ngày sau khi nhận được khuyến cáo từ nhà mạng, thuê bao sẽ bị khoá. Đây là biện pháp mạnh của cơ quan quản lý nhằm loại bỏ tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ vốn là nguồn cơn của nhiều vụ việc lừa đảo, tin nhắn rác gây bức xúc thời gian qua.

Người dùng có thể chủ động kiểm tra thông tin qua tổng đài dịch vụ, ứng dụng VNeID hoặc phần mềm quản lý của nhà mạng để xác thực thuê bao di động ẢNH: TNO

Theo lộ trình sau khi Thông tư 08 có hiệu lực, ứng dụng VNeID sẽ gửi thông báo đến người dùng lần lượt theo từng đợt về việc xác nhận thuê bao đó có đang sử dụng không. Trong trường hợp xác nhận không dùng trên VNeID, người sử dụng thuê bao đó sẽ nhận được tin nhắn đến yêu cầu xác thực lại trong 5 ngày. Nếu người dùng không thực hiện, họ sẽ bị khóa một chiều, trước khi tiến tới các biện pháp mạnh hơn như khóa hai chiều, thu hồi số.

Ngoài ra, một nhóm người dùng khác cần phải xác thực thuê bao ngay là những người dùng giấy tờ như CMND 9 số, CC/CCCD 12 số, dùng giấy tờ khác như hộ chiếu, CMT ngành bộ đội, công an… để đăng ký SIM hoặc nhận được tin nhắn mời chuẩn hóa từ nhà mạng, những người đang sử dụng SIM do người khác đứng tên hộ. Các nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt, và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Trong trường hợp đã nhận được thông báo nhưng không tiến hành, người dùng sẽ bị khóa SIM theo đúng lộ trình quy định trong Thông tư 08.

Người dùng di động sẽ bị khóa chiều gọi đi kể từ ngày 1.5 nếu không cập nhật thông tin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức vào cuối tháng 4, ông Nguyễn Anh Cương - Phó cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) - cho biết thống kê sơ bộ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, hiện đã có hơn 95 triệu thuê bao đã được đồng bộ lên hệ thống VNeID, gần 900.000 thuê bao đã được xác nhận không sử dụng chính chủ, hơn 60 triệu thuê bao đã được xác nhận chính chủ. Còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ. Người dân có thể tiếp tục thực hiện việc xác nhận này từ nay đến ngày 15.6.

Thông tư 08 về việc xác thực thông tin thuê bao di động có hai nội dung chính gồm: xác thực thông tin thuê bao và xác nhận chính chủ. Trong đó việc xác thực thông tin thuê bao là việc làm thường xuyên, định kỳ, trong thời gian dài, hướng tới mục tiêu khi người dân đi đăng ký thuê bao mới phải cung cấp giấy tờ tùy thân và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo các thông tin giấy tờ chính xác. Còn xác nhận chính chủ để đảm bảo thuê bao này vẫn đang sử dụng chính chủ.