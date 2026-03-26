Hàng ngàn tấn dưa hấu 'ế' trên đồng, Gia Lai kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ

Hoàng Trọng
26/03/2026 10:52 GMT+7

Giá dưa hấu tại Gia Lai rơi tự do, có nơi chỉ còn 1.000 đồng/kg, hàng ngàn ha chuẩn bị thu hoạch đứng trước nguy cơ ùn ứ.

Ngày 26.3, Sở Công thương tỉnh Gia Lai cho biết đã gửi công văn đến Sở Công thương các tỉnh, thành trên cả nước, đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ dưa hấu cho nông dân trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 2.733,9 ha trồng dưa hấu. Tuy nhiên, diện tích đã thu hoạch mới đạt 288,4 ha (chiếm 10,55%), với sản lượng khoảng 12.267 tấn. Điều đáng lo ngại là giá dưa hấu tại ruộng giảm sâu, bình quân dưới 6.000 đồng/kg, thậm chí có nơi chỉ còn 1.000 - 2.000 đồng/kg, khiến người trồng thua lỗ nặng.

Giải cứu dưa hấu Gia Lai: Hàng ngàn ha chờ đầu ra - Ảnh 1.

Hơn 2.400 ha dưa hấu Gia Lai sắp thu hoạch

ẢNH: CÔNG NAM

Trong khi đó, diện tích dưa hấu chưa thu hoạch còn tới 2.412,5 ha (chiếm 89,45%), dự kiến bước vào thu hoạch rộ trong tháng 3 và 4. Với năng suất phổ biến từ 38 - 50 tấn/ha, lượng dưa hấu đưa ra thị trường trong thời gian ngắn sẽ tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên khâu tiêu thụ.

Thực tế, hoạt động thu mua dưa hấu tại Gia Lai đang gặp nhiều trở ngại, giá cả bấp bênh, nguy cơ ùn ứ hiện hữu, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống của người nông dân.

Trước tình hình này, hệ thống bán lẻ Bách Hóa Xanh cùng các đối tác đã phối hợp với Sở Công thương tỉnh Gia Lai triển khai thu mua hỗ trợ nông dân. Những ngày qua, gần 2.900 cửa hàng trên toàn quốc của hệ thống này đã tiêu thụ hơn 200 tấn dưa hấu Gia Lai, tập trung chủ yếu tại xã Phú Túc. Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu tiêu thụ trên 1.000 tấn dưa hấu trong đợt đồng hành lần này, nhằm góp phần giảm áp lực đầu ra cho nông dân.

Giải cứu dưa hấu Gia Lai: Hàng ngàn ha chờ đầu ra - Ảnh 2.

Nông dân Gia Lai thu hoạch dưa hấu

ẢNH: CÔNG NAM

Trước đó, ngày 18.3, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký ban hành kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản năm 2026, với mục tiêu ổn định thị trường, phát triển bền vững và hạn chế tình trạng ùn ứ, được mùa mất giá...

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu nông sản Gia Lai năm 2026, đồng thời triển khai các hoạt động livestream quảng bá dưa hấu và nông sản trên nền tảng số. Bên cạnh đó, ngành công thương sẽ tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, duy trì liên kết với các doanh nghiệp thu mua lớn để sẵn sàng hỗ trợ tiêu thụ khi cần.

Kế hoạch có sự phối hợp của nhiều đơn vị như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai, Hội Nông dân tỉnh cùng các hệ thống phân phối lớn như GO!, Co.opmart, Bách Hóa Xanh, MM Mega Market, WinMart…

Ngoài ra, tỉnh Gia Lai cũng đang thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sâu nông sản, qua đó nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc vào thị trường thô và tăng tính chủ động trong tiêu thụ.

Nỗi buồn dưa hấu

Nỗi buồn dưa hấu

Trong khi cả nước đang vui xuân đón tết thì tại xã Ia Mơ (Gia Lai), hơn 200 tấn dưa hấu bị bỏ mặc ngoài đồng, hư hỏng.

