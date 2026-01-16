Hàng ngàn trái tim hội tụ ở ‘đất sen hồng’

Dự lễ khai mạc có ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng ban thường trực BTC TNSV THACO cup 2026; lãnh đạo Trường ĐH Đồng Tháp…và hơn 2.000 CĐV đam mê bóng đá.

PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, đơn vị đăng cai vòng loại Tây Nam bộ, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: KHẢ HÒA

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS-TS Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, gửi lời cảm ơn BTC và các đơn vị đồng hành đã mang đến giải bóng đá chỉn chu, giàu cảm xúc cho sinh viên. "Chúc các đội bóng luôn "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp" theo tinh thần giải đấu và cùng góp phần hun đúc bản lĩnh, ý chí, nhân cách, lối sống đẹp cho thế hệ trẻ thanh niên VN trong môi trường học đường. Chúc các đội bóng thi đấu đoàn kết, cao thượng và cống hiến nhiều trận cầu đẹp mắt. Mong rằng các bạn sinh viên luôn giữ vững niềm tin, khát vọng và tinh thần tuổi trẻ để tỏa sáng không chỉ trên sân cỏ, mà còn trên hành trình học tập, rèn luyện và cống hiến cho xã hội", PGS-TS Hồ Văn Thống chia sẻ.

Về phía BTC, nhà báo Hải Thành tin tưởng với cơ sở vật chất, sự hỗ trợ nhiệt tình của ban giám hiệu, quý thầy cô cùng các sinh viên Trường ĐH Đồng Tháp, vòng loại khu vực Tây Nam bộ sẽ diễn ra tốt đẹp. Theo nhà báo Hải Thành, bóng đá Đồng Tháp từng là một trong những thế lực hùng mạnh nhất nước qua 2 chức vô địch quốc gia các năm 1989 và 1996. Nhiều tên tuổi đã đi vào lịch sử bóng đá VN như HLV Phạm Duy Tiến, các cựu tuyển thủ Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường, Trịnh Tấn Thành, Trần Thanh Nhạc, Phan Thanh Bình… Người hâm mộ không bao giờ quên sự đóng góp tận tụy và hiệu quả của các anh cho bóng đá VN, cũng như những bàn thắng bùng nổ cầu trường của Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường tại Tiger Cup 1996, của Phan Thanh Bình tại bán kết SEA Games 22.

"Với việc 8 đại diện của Tây Nam bộ cùng về đây dự tranh vòng loại, BTC hy vọng sẽ cùng Trường ĐH Đồng Tháp thắp lên một ngọn lửa để lan tỏa tình yêu bóng đá, bắt đầu từ học đường. Chúng tôi không chỉ mong muốn góp một phần nhỏ trong việc tạo nên một thế hệ sinh viên xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, mà còn kèm theo những kỳ vọng về sự phục hưng của bóng đá Tây Nam bộ nói chung và Đồng Tháp nói riêng", nhà báo Hải Thành khẳng định.

Khu vực Tây Nam bộ sẽ có 8 đội bóng chia 2 nhóm A và B, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội xếp thứ nhất thi đấu trận chung kết khu vực. Đội thắng trận chung kết sẽ giành suất tham dự VCK, đội thua (đội xếp nhì khu vực) sẽ thi đấu play-off với 1/11 đội khu vực TP.HCM tại sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng ngày 27.1 để giành suất tham dự VCK.