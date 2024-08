Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM vào chiều 29.8.2024, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, đã thông tin về kết quả xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe tự chế, xe 3-4 bánh vi phạm trên địa bàn.

Hàng ngàn xe tự chế, xe ‘mù mờ’ bị xử phạt trong 1 tháng

Theo thượng tá Nguyễn Thăng Long, Công an TP.HCM thường xuyên phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan tuần tra, kiểm soát, xử lý xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh lưu thông trên địa bàn.

Ngày 18.7.2024, Công an TP.HCM phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức ra quân tuyên truyền, kết hợp xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, xe tự chế, xe 3-4 bánh trên địa bàn. Qua cao điểm thực hiện ra quân, đến nay, Công an thành phố đã xử lý trên 10.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 2.000 trường hợp vi phạm chở hàng cồng kềnh; 3.600 trường hợp vi phạm do kéo theo thùng lôi, vật kéo; 1.400 xe "mù", xe "mờ" ; 775 trường hợp sử dụng biển số giả hoặc không gắn biển số; 1.500 trường hợp phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật (không có phanh, còi, đèn…); hơn 2.000 trường hợp vi phạm khác.

Công an thành phố đã tạm giữ hơn 4.900 phương tiện (trong đó khoảng 4.300 mô tô, 500 xe 3 bánh, gần 30 xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ) và 51 xe chở rác dân lập.

Đặc biệt, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện nhiều xe chở rác không đảm bảo tiêu chuẩn, đã xử lý, tạm giữ 51 xe vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH - HOÀNG MAI ANH

Theo thượng tá Nguyễn Thăng Long, qua thực tế công tác tuần tra kiểm soát, Công an TP.HCM nhận thấy vẫn còn nhiều phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ lưu thông trên đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông (các trường hợp phát hiện đều được xử lý kịp thời, đúng quy định).

Theo thượng tá Nguyễn Thăng Long, Công an TP.HCM đã và đang rà soát, vận động các điểm sửa chữa, hàn cắt thùng xe, giá đỡ; mua bán các thùng lôi, vật kéo chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh, sửa chữa, cải tạo xe cơ giới và sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm nếu có vi phạm để ngăn chặn tình trạng vi phạm.

Để xử lý triệt để, dứt điểm tình trạng này, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết thành phố cần huy động sức mạnh của nhiều đơn vị, nhiều lực lượng; có lộ trình thực hiện theo từng bước; trong đó quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật nói chung và quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói riêng.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành các quy định của pháp luật;

Trong đó, tập trung vào các doanh nghiệp, công ty, hộ kinh doanh gia đình đang sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng hóa; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi sinh kế phù hợp; trong đó có những người đang sử dụng các loại xe tự chế vi phạm quy định pháp luật để tham gia giao thông.