Hàng nghìn người mất hơn 700 tỉ đồng vì cài ứng dụng chứa mã độc

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen, biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Cao Bằng trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nội dung thư khen thể hiện, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo vừa qua Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá thành công nhóm đối tượng hoạt động ở nước ngoài, sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Qua đó đã bắt, khởi tố 39 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định các đối tượng đã giả danh lực lượng công an, cung cấp thông tin sai lệch về căn cước công dân, hộ khẩu… và yêu cầu cài đặt ứng dụng chứa mã độc, chiếm quyền điều khiển điện thoại rồi chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng của hàng nghìn người dân.

Trong thư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh quyết tâm và sự mưu trí về nghiệp vụ của Công an tỉnh Cao Bằng trong công tác đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cạnh đó, kết quả khám phá vụ án thể hiện tinh thần hợp đồng tác chiến hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an.

Biểu dương thành tích của Công an Cao Bằng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị đơn vị này tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra mở rộng vụ án, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.