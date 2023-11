Hãng ô tô đầu tiên trên thế giới xuất xưởng 6 triệu xe điện, Plug-in hybrid

Tesla được biết đến là hãng ô tô điện lớn nhất thế giới, tuy nhiên tốc độ sản xuất của hãng xe Mỹ vẫn chưa thể sánh được với BYD - "gã khổng lồ" trong lĩnh vực ô tô năng lượng mới của Trung Quốc.



Mới đây, BYD vừa trở thành hãng ô tô đầu tiên trên thế giới chạm đến cột mốc sản xuất 6 triệu chiếc ô tô điện và xe Plug-in hybrid (PHEV). Chiếc xe thứ sáu triệu của BYD là Fang Cheng Bao Leopard 5, vừa được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy của hãng ở Trung Quốc. Chiếc SUV này ra mắt lần đầu vào tháng 8 năm ngoái có kích thước nhỏ so với Toyota Land Cruiser Prado. Fang Cheng Bao Leopard 5 sử dụng hệ động lực Plug-in hybrid.

BYD từng sản xuất ô tô động cơ đốt trong, năm 2008 hãng bắt đầu lấn sân sang mảng ô tô năng lượng mới. Đến tháng 4.2022, BYD đã thực hiện một bước chuyển đổi chiến lược bằng việc ngừng sản xuất toàn bộ xe động cơ đốt trong (ICE) và chỉ tập trung vào ô tô năng lượng mới (NEV), bao gồm xe plug-in hybrid và ô tô thuần điện BEV.

Cần lưu ý là thành tựu BYD chỉ dành riêng cho xe NEV, bởi thực tế các nhà sản xuất khác đã sản xuất số lượng lớn hơn xe điện ở nhiều hạng mục khác nhau. Ví dụ, Toyota đã công bố sản xuất 15 triệu xe hybrid vào năm 2020. Trong khi đó, Tesla đã đạt cột mốc 5 triệu chiếc ô tô thuần điện vào tháng 9.2023, hãng xe này cũng đề ra kế hoạch đạt mốc 6 triệu chiếc vào đầu năm 2024.

BYD ngừng sản xuất toàn bộ xe động cơ đốt trong (ICE) chỉ tập trung vào ô tô năng lượng mới (NEV) từ tháng 4 năm ngoái Carscoop

Để đạt được cột mốc 6 triệu xe ô tô năng lượng mới xuất xưởng, BYD cũng trải qua quá trình đầy nỗ lực. Cụ thể hãng xe Trung Quốc mất tới 13 năm để sản xuất một triệu chiếc NEV đầu tiên, sau đó thêm 1 năm để đạt mốc 2 triệu chiếc và chỉ 6 tháng để đạt 3 triệu chiếc. Sau đó, công ty đã đạt được thêm 2 triệu NEV trong 9 tháng tiếp theo. Cuối cùng, mốc 6 triệu chiếc đã đạt được chỉ sau 3 tháng, chủ yếu là do năng lực sản xuất tăng lên. Nhìn vào các cột mốc sản xuất của BYD, có thể thấy doanh số bán xe NEV đang gia tăng với tốc độ chưa từng có.

Bên cạnh ô tô thuần điện, việc BYD nhanh chóng đạt được cột mốc sản xuất 6 triệu chiếc ô tô NEV chủ yếu nhờ vào nhu cầu ngày càng tăng với dòng ô tô Plug-in hybrid (PHEV). So với ô tô thuần điện BEV, xe PHEV do BYD sản xuất có giá thành thấp hơn trong khi lại được trang bị các tính năng tương đương xe điện và không phụ thuộc quá nhiều vào cơ sở hạ tầng trạm sạc… Đây chính là những lý do dòng xe này hấp dẫn người tiêu dùng.

BYD hiện có 9 nhà máy sản xuất ô tô điện và PHEV trên khắp Trung Quốc Carscoop

BYD hiện có 9 nhà máy sản xuất ô tô điện và PHEV trên khắp Trung Quốc. Các nhà máy này nằm ở những thành phố như Tây An, Tế Nam, Trịnh Châu, Thường Châu, Tương Dương, Hợp Phì, Trường Sa, Phúc Châu và Thâm Quyến.

Ngoài thị trường Trung Quốc - thị trường có doanh số bán ô tô lớn nhất của BYD, hãng xe này còn xuất khẩu ô tô sang 57 quốc gia trên thế giới. Đây được xem là một phần trong chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ra toàn cầu của hãng. BYD cũng đã lên kế hoạch thành lập các nhà máy mới bên ngoài Trung Quốc, với các địa điểm bao gồm Thái Lan và Brazil. Mới đây, BYD đã lấn sân sang các thị trường khu vực Trung Đông. Hãng xe này cũng đang chuẩn bị để mở rộng phạm vị phân phối, cạnh tranh sang thị trường Việt Nam.