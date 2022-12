Hàng tết dồi dào, giá không tăng

Dầu ăn, thịt heo, gà… đứng yên

Đã sớm dự báo và chủ động trong việc sản xuất phục vụ trong giai đoạn bán hàng thị trường tết, Công ty CP dầu thực vật Tường An dự kiến sản lượng dầu ăn đưa ra dịp này tăng 15% so với tết 2022, bên cạnh đó kèm nhiều chương trình khuyến mãi để tăng mãi lực. Ông Bùi Thanh Tùng, Tổng giám đốc Công ty CP dầu thực vật Tường An, cho rằng những biến động của nền kinh tế thế giới cùng tác động của thị trường trong nước đã khiến người tiêu dùng dè dặt hơn trong chi tiêu, nhưng những mặt hàng thiết yếu như dầu ăn lại không thể “cắt” nên nhu cầu không giảm nhiều. Giá cả bán mùa tết, theo ông Tùng, là không tăng so với ngày thường.

Tương tự, các mặt hàng mứt, bánh truyền thống phục vụ Tết Nguyên đán, theo thông tin từ các nhà sản xuất và phân phối, giá cả cũng không có nhiều biến động, thậm chí có mặt hàng giảm nhẹ. Cơ sở sản xuất và kinh doanh mứt bánh Bà Tư Nem (TP.HCM) cho biết giá các loại mứt truyền thống như mứt dừa, khoai lang… năm nay không tăng, còn giảm 5.000 đồng/kg, trước bán ra 120.000 - 130.000 đồng/kg, nay chỉ 115.000 - 125.000 đồng/kg, tùy loại. Tương tự, tại siêu thị Tops Market, các loại kẹo cân ký phục vụ tết, do các cơ sở sản xuất trong nước làm, so với năm ngoái, giá hầu như không thay đổi.

Trong khi đó, mãi lực thịt heo tại chợ lẫn siêu thị vẫn khá yếu, giá cả chưa biến động. Tại TP.HCM, lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn ngày 29.12 tiếp tục ở mức thấp 5.000 - 5.300 con/ngày, giá heo mảnh từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Giá thịt bán lẻ dao động từ 90.000 - 150.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với tháng trước và giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Tại chợ Tân Phước (Q.Tân Bình), bà Thảo, chuyên bán gà ta lấy từ Bến Tre, Tiền Giang, cũng cho biết giá gà không tăng, thậm chí giảm nhẹ, từ 110.000 - 120.000 đồng/kg. “Mọi năm giờ này gà tăng thêm 5.000 - 10.000 đồng/kg rồi, nay chưa tăng vì nguồn cung dồi dào lắm”, bà Thảo cho biết.

Ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam, cho biết so với thị trường 1 tháng trước Tết âm lịch mấy năm trước, năm nay sức tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo yếu, sức mua thấp. Dự báo thị trường 10 ngày trước Tết Nguyên đán, nhu cầu sẽ tăng mạnh hơn nhưng giá cả có thể không biến động như mọi năm. Lý do, năm nay đàn heo của cả nước tăng mạnh hơn 11%, đạt 28 triệu con, trong khi mọi năm chỉ khoảng 26 triệu con. Giá heo hơi bình quân của doanh nghiệp bán ra khoảng 52.000 đồng/kg, đến tết cũng quanh mức đó, cao điểm có thể nhích vài giá, không đáng kể và thời gian tăng rất ngắn.

Theo ông Huy, năm 2022 nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia giúp thị trường dồi dào hơn. Trong đó, có công ty nước ngoài tăng sản lượng gấp đôi so với trước dịch. Bên cạnh đó, thị trường có sự xuất hiện của một số thương hiệu thịt heo ăn chuối, thịt heo ăn chay. Ông Huy nhận định: “Trong thực tế, thị trường luôn cần có sự tham gia phong phú của nhiều nhà cung cấp. Có người mới đến thì cũng có người cũ rời đi. Song nếu mãi lực chợ tết vẫn giữ được phong độ như mấy năm trước, sức mua sẽ không giảm nhiều như hiện nay”.





Rầm rộ khuyến mãi

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện các chuỗi siêu thị MM Mega Market, Lotte Mart, Central Retail (sở hữu chuỗi siêu thị Tops Market, BigC, GO!) đều cho biết đa số hàng hóa được các siêu thị đã lên kế hoạch và làm việc, trao đổi giá cả với các nhà cung cấp từ nhiều tháng trước, nên cơ bản về nguồn hàng và giá cả hàng hóa phục vụ Tết âm lịch như các loại mứt bánh truyền thống, dưa hành, củ kiệu… không có nhiều thay đổi. Một số mặt hàng bánh kẹo nhập khẩu có thể tăng nhẹ 5%, nhưng không đáng kể. Thậm chí với mặt hàng bia vốn những năm trước hay bị các cửa hàng, đại lý nâng giá bán do nhu cầu tăng cao thì năm nay cũng khá ổn định. Tương tự, các sàn thương mại điện tử như Tiki, Sendo, Shopee, Lazada… cũng đang chào bán rất nhiều mặt hàng bia sản xuất trong nước và nhập khẩu theo giá rất cạnh tranh với mức giảm dao động quanh 2 - 11%, kèm quà tặng và miễn phí giao hàng.

Bắt đầu từ ngày 31.12.2022, đồng loạt gần 1.000 siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng thực phẩm thuộc Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức tung 12.000 sản phẩm tết được giảm giá từ 10 - 50%. Đại diện Saigon Co.op cho hay những ngày cận tết, hệ thống Co.opmart, Co.opXtra tiếp tục giảm giá sâu hơn để giảm áp lực mua sắm cho người dân, duy trì song song các chương trình khuyến mãi tặng quà, tặng điểm thưởng mức cao. Đặc biệt, với nhóm hàng thực phẩm tươi sống, siêu thị sẽ tăng các món chế biến sẵn để giúp người tiêu dùng tiện lợi và tiết kiệm thời gian hơn.

TP.HCM có gần 11.000 điểm bán hàng bình ổn thị trường Ngày 29.12, UBND TP.HCM tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường giai đoạn 2002 - 2022, định hướng giai đoạn 2022 - 2032. Trong 20 năm qua, chương trình này đã góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, hình thành các chuỗi cung ứng tối ưu, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng khan hàng, sốt giá; qua đó góp phần ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát; chỉ số CPI của TP thường xuyên ở mức thấp hơn bình quân cả nước. Sở Công thương TP.HCM đã ký Bản thỏa thuận hợp tác thương mại với Sở Công thương 22 tỉnh, thành trong cả nước. Đến nay, trên địa bàn TP có 10.983 điểm bán hàng bình ổn thị trường, gồm 4.209 điểm bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; 881 điểm bán các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng; 1.711 điểm bán sữa và 4.182 điểm bán các mặt hàng dược phẩm. Chí Nhân

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết hiện đơn vị đã dành ra khoảng 6.000 tỉ đồng để chuẩn bị lượng hàng hóa lớn phục vụ dịp trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023. Lượng hàng hóa dự trữ tại tất cả hệ thống siêu thị Co.opmart trên toàn quốc tăng hơn 30 - 50% so với tháng kinh doanh thường, tập trung vào những nhóm hàng thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, bánh mứt các loại, nước mắm, bánh kẹo, rau củ quả, thủy hải sản... Hơn nữa, Saigon Co.op cho biết sẽ tăng lượng thực phẩm tươi sống gấp đôi lượng thông thường để các hệ thống bán lẻ phục vụ tốt cho nhu cầu của người tiêu dùng mùa mua sắm cao điểm tết. Tương tự, hệ thống Bách Hóa Xanh cũng cho biết đang giảm giá từ 4 - 15% cho các loại bia Tiger, Sài Gòn Lager, Bia Việt, Sài Gòn Export…

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail tại VN, cho biết sức mua tết năm nay sẽ tăng trên 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ nay đến hết ngày 4.1.2023, hệ thống siêu thị GO!, Big C trên toàn quốc triển khai chương trình “Sắm tết đủ đầy - Rinh ngay giải thưởng”. Theo đó, chương trình áp dụng khuyến mãi 50% với gần 1.000 sản phẩm chất lượng và khách hàng mua hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên có thể rút thăm trúng thưởng với hơn 11.500 giải thưởng, tổng giá trị giải thưởng hơn 1,5 tỉ đồng. Đặc biệt, các mặt hàng khô, mứt, hạt và các thực phẩm ăn liền đóng gói tại hệ thống này đang có nhiều loại được khuyến mãi giảm giá từ 25 - 32%... hàng thiết bị điện tử, gia dụng nhà bếp giảm đến 50% trong chương trình khuyến mãi này.