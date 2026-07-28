Hàng trăm căn nhà nứt toác do thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km được khởi công từ ngày 1.1.2023 với tổng mức đầu tư trên 12.400 tỉ đồng. Đến ngày 29.4 vừa qua, cao tốc này đã chính thức thông xe.

Mong sớm được đền bù để sửa nhà

Căn nhà của ông Đặng Xuân Hoàng (62 tuổi, ở thôn Đại Chí) được xây dựng gần 10 năm trước. Theo ông Hoàng, để triển khai dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đơn vị thi công đã huy động các phương tiện cơ giới hạng nặng. Cũng từ đây, nhiều vị trí tường nhà ông xuất hiện các vết nứt.

Căn nhà của ông Đặng Xuân Hoàng bị nứt do việc thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau khi nhận phản ánh, đại diện đơn vị thi công, đơn vị bảo hiểm cùng chính quyền địa phương đã đến kiểm tra hiện trạng, đo đạc và lập hồ sơ đánh giá mức độ thiệt hại.

Theo kết quả kiểm tra, thiệt hại của gia đình ông Hoàng được xác định hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được khoản bồi thường.

"Vợ chồng tôi đều lớn tuổi, việc tự bỏ kinh phí sửa chữa cũng gặp khó khăn. Mong các bên sớm hoàn tất việc chi trả để gia đình có điều kiện khắc phục các hư hỏng, ổn định cuộc sống", ông Hoàng chia sẻ.

Tương tự, bà Trương Thị Phúc (43 tuổi, ở thôn Thuận Hiệp) cho biết, khoảng 5 năm trước, gia đình đầu tư gần 500 triệu đồng để làm kho chứa vật tư nông nghiệp và chăn nuôi bò. Trong thời gian thi công tuyến cao tốc, 2 mảng tường của công trình bị nứt toác. Vết nứt quá lớn nên khi cơn bão số 13 đổ bộ đã giật sập cả 2 mảng tường này.

Bà Phúc mong sớm được bồi thường để sửa chữa nhà kho chứa vật tư nông nghiệp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo bà Phúc, sau khi kiểm tra hiện trạng, các bên đã lập biên bản và thống nhất mức bồi thường hơn 31 triệu đồng. Gia đình bà cũng đồng thuận với phương án này và chờ được chi trả.

"Từ khi hoàn tất việc kiểm tra đến nay đã khá lâu nhưng gia đình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường nên chưa thể sửa chữa công trình", bà Phúc nói.

Không chỉ ông Hoàng, bà Phúc mà có hàng trăm hộ dân tại các thôn Thuận Hạnh, Thuận Hiệp, Đại Chí, Đồng Quy, Mỹ Đức cũng đang trông chờ vào số tiền đền bù để sửa chữa nhà ở, an tâm sinh sống.

Chưa thống nhất phương án thanh toán

UBND xã Bình Hiệp cho biết trên địa bàn có 115 hộ dân có nhà ở và công trình phụ bị ảnh hưởng trong quá trình thi công gói thầu số 12-XL thuộc dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Dự án do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Không chỉ nhà cửa, các công trình phụ của người dân cũng bị nứt toác, hư hại ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo địa phương, trước khi triển khai thi công, các đơn vị liên quan đã khảo sát hiện trạng nhà dân khu vực lân cận tuyến đường. Sau khi có phản ánh của người dân, việc kiểm tra, giám định hiện trạng tiếp tục được thực hiện để đối chiếu, đánh giá mức độ ảnh hưởng.

Năm 2025, Ban Quản lý dự án 85 đã chỉ đạo đơn vị bảo hiểm, đơn vị giám định độc lập và nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá kết cấu nhà cửa, công trình của các hộ dân trước và sau khi thi công.

Kết quả giám định xác định tổng giá trị thiệt hại của 115 hộ dân là hơn 397 triệu đồng. Trong đó, phần trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công là khoảng 210 triệu đồng, phần còn lại gần 187 triệu đồng thuộc trách nhiệm chi trả của các đơn vị bảo hiểm.

Người dân mong sớm được đền bù để sửa chữa nhà ở, an tâm sinh sống ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND xã Bình Hiệp, cho biết việc chi trả, bồi thường đến nay vẫn chưa được thực hiện do các bên chưa thống nhất phương án thanh toán.

Theo ông Dũng, phía đơn vị thi công mong muốn được thanh toán trước phần kinh phí thuộc trách nhiệm của mình. Trong khi khoản chi trả thuộc trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm vẫn chưa được thông báo thời điểm chi trả.

Địa phương cho rằng nếu chia việc bồi thường thành nhiều đợt sẽ phát sinh bất tiện cho người dân, nhất là những trường hợp có mức bồi thường không lớn. Vì vậy, UBND xã đã kiến nghị các bên nghiên cứu phương án chi trả đồng thời để người dân sớm nhận đủ kinh phí sửa chữa nhà cửa.

"Chúng tôi không chấp thuận phương án chi trả nhỏ giọt này, bởi nhiều hộ dân có mức bồi thường nhỏ, việc chia làm nhiều lần sẽ gây phức tạp và ảnh hưởng đến quyền lợi người dân", ông Dũng nói.

Theo UBND xã Bình Hiệp, hiện địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, nhằm sớm hoàn tất việc bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.