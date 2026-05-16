Hàng trăm cây thông 3 lá bị đầu độc, công an truy tìm thủ phạm

Lâm Viên
16/05/2026 11:04 GMT+7

Hơn 250 cây thông 3 lá bị đầu độc ở tiểu khu 274A trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng) nhưng chưa tìm ra thủ phạm, cơ quan công an đang vào cuộc điều tra.

Ngày 16.5, ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà, cho biết đã giao công an xã phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, truy tìm cho bằng được thủ phạm vụ trăm cây thông 3 lá bị đầu độc, tại tiểu khu 274A.

Vị trí rừng thông 3 lá bị đầu độc tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 274A, xã Nam Ban Lâm Hà, Lâm Đồng

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, trong các ngày 6 và 7.5, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 2 vị trí rừng thông bị đầu độc tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 274A.

Tại vị trí đầu tiên, có 133 cây thông 3 lá thuộc rừng sản xuất bị khoan gốc rồi đổ hóa chất vào thân cây. Diện tích rừng bị xâm hại khoảng 1.430 m², tổng trữ lượng lâm sản thiệt hại hơn 12,1 m³.

Cụm rừng thông bị đầu độc cạnh vườn cà phê của người dân

Không xa khu vực trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 124 cây thông 3 lá bị đầu độc bằng thủ đoạn tương tự. Nhiều cây đã bắt đầu chuyển lá sang màu vàng nâu, có dấu hiệu chết khô.

"Đầu độc" rừng thông 3 lá nghi để chiếm đất

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy dưới gốc các cây thông đều xuất hiện lỗ khoan lớn bằng ngón tay út, chọc sâu vào thân cây, nhựa thông ứa ra quanh miệng lỗ, kèm mùi hóa chất nồng nặc. Lực lượng chức năng đã đánh số từng cây để phục vụ công tác thống kê và điều tra.

Khoan thân cây thông 3 lá đổ hóa chất vào để đầu độc làm cây thông chết khô

Một cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà cho biết, qua kiểm tra thực địa, cơ quan chức năng phát hiện ít nhất hai loại hóa chất màu xanh và vàng nghi là thuốc diệt cỏ hoặc chất độc hại được sử dụng để đầu độc cây.

Theo lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà, các đối tượng thường hoạt động lén lút vào ban đêm, dùng khoan điện khoan vào thân cây thông rồi bơm thuốc diệt cỏ. Khi cây bắt đầu vàng lá, lực lượng chức năng mới phát hiện vụ việc.

Hàng trăm cây thông 3 lá bị đầu độc đang chết khô ở xã Nam Ban Lâm Hà

Cơ quan chức năng nhận định đây là hành vi "ken cây", đầu độc rừng nhằm làm chết cây để từng bước lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Nỗ lực cứu rừng thông bị đầu độc

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà triển khai biện pháp cứu cây bằng cách bơm nhớt và dung dịch vào thân cây thông để hạn chế tác động của hóa chất.

Rừng thông 3 lá bị đầu độc đang chuyển sang màu vàng nâu

Theo lãnh đạo địa phương, khoảng 2/3 số cây có thể được cứu sống nếu xử lý kịp thời. Những diện tích rừng bị thiệt hại sẽ được trồng lại nhằm tránh nguy cơ bị tái lấn chiếm đất.

Lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà cũng cho biết thời gian gần đây, tình trạng đầu độc rừng thông tại khu vực này có dấu hiệu "nóng" lên sau khi xuất hiện thông tin địa phương đề xuất mở tuyến đường kết nối ra hướng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Nhiều ý kiến lo ngại việc phá rừng có thể liên quan đến mục đích chiếm đất, đón đầu quy hoạch.

Dư luận rất quan tâm và vô cùng bức xúc trước tình trạng rừng thông ở Lâm Đồng liên tục bị "hạ độc" chết khô; và đề nghị các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm, xử lý thật nghiêm để răn đe.

Hơn 2.900 m² rừng thông 3 lá tại xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, bị cưa hạ nằm la liệt gần quốc lộ 27C, khiến nhiều người xót xa; hiện cơ quan chức năng đang điều tra, truy tìm thủ phạm.

