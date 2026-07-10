Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ dự án kè sông Bắc Khê

Dự án kè sông Bắc Khê được tỉnh Lạng Sơn triển khai từ tháng 11.2025 nhằm khắc phục sạt lở hai bên bờ sông. Dự án có chiều dài hơn 6,6 km với tổng mức đầu tư 139 tỉ đồng.

Đầu năm 2026, UBND tỉnh Lạng Sơn đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến tháng 9.2026 để phù hợp với tình hình thực tế, góp phần bảo đảm tiến độ thi công.

Dự án kè khắc phục sạt lở bờ sông Bắc Khê, thuộc 2 xã Thất Khê và Tràng Định, có tổng mức đầu tư 139 tỉ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn được giao làm chủ đầu tư dự án ẢNH: LINH ANH

Hàng năm, cứ mỗi mùa mưa bão, nước sông dâng lên, đục ngầu, gây ngập úng đặc biệt là khu vực ven 2 bờ sông Bắc Khê thuộc địa bàn 2 xã kể trên. Tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra thường xuyên trong mùa mưa khi có dòng chảy mạnh, đe dọa nguy hiểm đến nhà dân, trụ sở cơ quan hành chính, trường học, trạm y tế và diện tích sản xuất nông nghiệp ẢNH: LINH ANH

Bờ lở ăn sâu vào móng. Nhiều công trình phụ, nhà bếp của các hộ dân tại đây chỉ còn được chống đỡ bằng những thanh sắt, cọc gỗ tạm bợ. Phía dưới là rác thải ứ đọng và đất đá có thể trôi tuột xuống sông bất cứ lúc nào ẢNH: LINH ANH

Chỉ tay lên vết bùn non còn đọng trên mái hiên sau trận lũ tháng 10.2025, ánh mắt đầy lo âu, chị Mộ Thị Lan, thôn Pác Luồng, xã Tràng Định buồn rầu: 'Mấy hôm nay trời mưa to, đêm nghe tiếng nước đập vỗ ầm ầm bờ đất, cả nhà không ai dám ngủ tròn giấc vì sợ nước lại tràn vào nhà. Trận lũ năm ngoái chỉ còn thiếu 20cm nữa là nước ngập đến sàn tầng 2. Nước dâng 3 ngày liền, nhiều đồ không chạy kịp bị hỏng hết, trong đó có cả tủ lạnh, tủ quần áo'.

ẢNH: LINH ANH

Chị cho biết, nỗi lo mất tài sản, mất đất ở luôn bủa vây hàng trăm hộ dân nơi đây. Cảnh 'sống mòn' chờ kè kiên cố khiến người dân không dám đầu tư xây dựng, sửa chữa kiên cố vì sợ tài sản trôi tuột xuống sông ẢNH: LINH ANH

Những ngày đầu tháng 7, có mặt tại công trường, tuyến đường công vụ phục vụ dự án lầy lội, đặc quánh bùn đất. Máy móc và nhân công tại đây cũng thi công cầm chừng ẢNH: LINH ANH

Ông Hoàng Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Thất Khê cho hay, những tuyến kè kiên cố như kè Bắc Khê khi hoàn thiện sẽ góp phần đặc biệt quan trọng trong việc ổn định dòng chảy, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khu dân cư và các hạ tầng thiết yếu. Chính vì vậy, cán bộ và người dân hai bên bờ sông mong tuyến kè sớm hoàn thiện để không còn nơm nớp lo khi mùa lũ về ẢNH: LINH ANH

Tuy nhiên, trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn, ông Bùi Hoàng Nam - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh cho hay, dự án gặp nhiều khó khăn do phải thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, thiếu nguồn đất đắp và vật liệu xây dựng, chậm cấp phép mỏ vật liệu, đồng thời chịu ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài, khiến tiến độ thi công bị tác động ẢNH: LINH ANH