Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ dự án kè sông Bắc Khê

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Mùa mưa bão năm 2026 đã bắt đầu, nhưng dự án kè sông Bắc Khê - 'lá chắn' mang theo hy vọng an cư của hàng trăm hộ dân bên bờ sông vẫn còn ngổn ngang bùn đất.
Dự án kè sông Bắc Khê được tỉnh Lạng Sơn triển khai từ tháng 11.2025 nhằm khắc phục sạt lở hai bên bờ sông. Dự án có chiều dài hơn 6,6 km với tổng mức đầu tư 139 tỉ đồng.
Đầu năm 2026, UBND tỉnh Lạng Sơn đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến tháng 9.2026 để phù hợp với tình hình thực tế, góp phần bảo đảm tiến độ thi công.
Chỉ tay lên vết bùn non còn đọng trên mái hiên sau trận lũ tháng 10.2025, ánh mắt đầy lo âu, chị Mộ Thị Lan, thôn Pác Luồng, xã Tràng Định buồn rầu: 'Mấy hôm nay trời mưa to, đêm nghe tiếng nước đập vỗ ầm ầm bờ đất, cả nhà không ai dám ngủ tròn giấc vì sợ nước lại tràn vào nhà. Trận lũ năm ngoái chỉ còn thiếu 20cm nữa là nước ngập đến sàn tầng 2. Nước dâng 3 ngày liền, nhiều đồ không chạy kịp bị hỏng hết, trong đó có cả tủ lạnh, tủ quần áo'.
ẢNH: LINH ANH
Những ngày đầu tháng 7, có mặt tại công trường, tuyến đường công vụ phục vụ dự án lầy lội, đặc quánh bùn đất. Máy móc và nhân công tại đây cũng thi công cầm chừng
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