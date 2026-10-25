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    Hàng trăm người cùng chạy bộ, nhặt hơn 625 kg rác trên bãi biển

    Thảo Phương
    Thảo Phương
    Sáng 24.10, hơn 250 người cùng chạy bộ 2,5 km dọc bờ biển Sơn Hải (Khánh Hòa), sau đó nhặt rác, góp phần làm sạch cảnh quan và lan tỏa lối sống xanh.

    Chạy bộ và cùng nhau làm sạch bãi biển

    Sáng 24.10, tại bãi biển Sơn Hải, hơn 250 cán bộ, nhân viên, đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên cùng tham gia chương trình “Sải bước chân S – Kiến tạo biển xanh”. Thay vì chỉ chạy bộ rèn luyện sức khỏe, những người tham gia còn mang theo tinh thần chung tay bảo vệ môi trường. Sau khi hoàn thành cự ly 2,5 km dọc tuyến đường ven biển, mọi người đồng loạt bắt tay vào nhặt rác, phân loại tại nguồn và chuyển giao cho đơn vị xử lý theo quy định.

    Hàng trăm người cùng chạy bộ, nhặt hơn 625 kg rác trên bãi biển- Ảnh 1.

    Hàng trăm người cùng tham gia nhặt rác tại bãi biển

    ẢNH: NGỌC ÁNH CUNG CẤP

    Hàng trăm người cùng chạy bộ, nhặt hơn 625 kg rác trên bãi biển- Ảnh 2.

    Bạn trẻ tham gia thu gom rác

    ẢNH: NGỌC ÁNH CUNG CẤP

    Kết thúc buổi ra quân, hơn 625 kg rác được thu gom và phân loại. Dịp này, ban tổ chức cũng trao kinh phí hỗ trợ địa phương trang bị thùng rác công cộng.

    Là một trong những tình nguyện viên tham gia chương trình, Trần Gia Bảo, sinh viên Trường ĐH Khánh Hòa, cho biết mong muốn góp một phần nhỏ để bãi biển quê hương sạch đẹp hơn. Đây cũng là dịp để Bảo vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thực hiện một việc có ích cho môi trường.

    “Khi trực tiếp nhặt rác, mình nhận ra rằng chỉ một món rác nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bãi biển nếu nhiều người cùng vứt ra môi trường”, Bảo chia sẻ.

    Hàng trăm người cùng chạy bộ, nhặt hơn 625 kg rác trên bãi biển- Ảnh 3.
    Hàng trăm người cùng chạy bộ, nhặt hơn 625 kg rác trên bãi biển- Ảnh 4.

    Hàng trăm người tham gia hoạt động chạy bộ và nhặt rác

    ẢNH: NGỌC ÁNH CUNG CẤP

    Với nam sinh, ý nghĩa của hoạt động không chỉ nằm ở lượng rác được thu gom mà còn ở những thay đổi trong nhận thức của mỗi người. Sau chương trình, Bảo dự định hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, không xả rác bừa bãi và nhắc nhở bạn bè cùng bảo vệ môi trường.

    Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

    Theo chị Nguyễn Ngọc Ánh, nhà sáng lập Cộng đồng Xanh Việt Nam, việc kết hợp chạy bộ với nhặt rác giúp hoạt động bảo vệ môi trường trở nên gần gũi, tích cực và thu hút nhiều người tham gia hơn.

    “Chạy bộ giúp nâng cao sức khỏe, trong khi nhặt rác là hành động trực tiếp góp phần cải thiện môi trường sống. Khi hai hoạt động được kết hợp, mỗi người vừa chăm sóc bản thân, vừa đóng góp cho không gian chung”, chị Ánh chia sẻ.

    Hàng trăm người cùng chạy bộ, nhặt hơn 625 kg rác trên bãi biển- Ảnh 5.

    ẢNH: NGỌC ÁNH CUNG CẤP

    Hàng trăm người cùng chạy bộ, nhặt hơn 625 kg rác trên bãi biển- Ảnh 6.

    Hoạt động chạy bộ kết hợp nhặt rác nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường

    ẢNH: NGỌC ÁNH CUNG CẤP

    Điều chị kỳ vọng sau chương trình không chỉ là bãi biển Sơn Hải sạch hơn, mà còn là việc những người tham gia duy trì ý thức bảo vệ môi trường trong cuộc sống hằng ngày. Theo chị Ánh, một chiến dịch có thể làm sạch bãi biển trong một ngày, nhưng để giữ bãi biển sạch lâu dài cần sự chung tay của cả cộng đồng.

    “Tôi nghĩ rằng bảo vệ môi trường không phải là việc của riêng ai, mà cần sự chung tay của tất cả chúng ta, từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp đến các tổ chức xã hội và mỗi người dân. Khi cùng nhau hành động, chúng ta sẽ tạo ra những thay đổi lớn hơn và bền vững hơn", chị Ánh chia sẻ.

    Hàng trăm người cùng chạy bộ, nhặt hơn 625 kg rác trên bãi biển- Ảnh 7.

    Hơn 625 kg rác thải đã được thu gom

    ẢNH: NGỌC ÁNH CUNG CẤP

    Ông Lương Thanh Văn, nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thủy sản Việt Úc, cũng cho rằng việc giữ gìn môi trường có thể bắt đầu từ những thói quen nhỏ như không xả rác bừa bãi và bỏ rác đúng nơi quy định. Vì một hành động nhỏ sẽ tích lũy tạo nên những hiệu ứng to lớn.

    Chương trình “Sải bước chân S – Kiến tạo biển xanh” do Cộng đồng Xanh Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Thủy sản Việt Úc và UBND xã Phước Dinh tổ chức.

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    Chạy bộ Nhặt rác Bảo vệ môi trường Cộng đồng Xanh Việt Nam

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