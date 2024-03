Hàng trăm người dân Phú Quốc trắng đêm mong được hiến máu cứu sản phụ băng huyết

Sáng 24.3, tin từ Trung tâm y tế TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, sản phụ H.T.M (39 tuổi, tạm trú xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc) vẫn đang được chăm sóc, điều trị tại khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng nguy kịch, đang tiếp tục truyền máu và hướng chuyển tuyến trên.

Sản phụ nhập viện khoảng 18 giờ 20 ngày 23.3 trong tình trạng lơ mơ do băng huyết, được chẩn đoán sốc mất máu do nhau tiền đạo ra huyết trên thai 21 tuần. Các bác sĩ đã hồi sức truyền máu mổ cấp cứu với hy vọng cứu mẹ. Tuy nhiên, do mất quá nhiều máu dẫn đến rối loạn đông máu, truyền bao nhiêu máu đều chảy ra và máu hiếm khó tìm người tương đồng.

Hàng trăm người chờ đến hơn 1 giờ sáng 24.3 để được lấy mẫu máu cứu sản phụ HOÀNG TRUNG

Ngay trong đêm 23.3, một thông báo khẩn được đăng tải trên nhiều trang cá nhân của các bác sĩ, sau đó lan truyền ra nhiều trang Facebook tại Phú Quốc nêu thông tin Trung tâm y tế TP.Phú Quốc đang điều trị cho một sản phụ cần truyền máu gấp.



Theo thông báo khẩn này, nhóm máu cần truyền cho sản phụ là máu O+. Do đã có nhiều người đến test thử, dù là có nhóm máu O+ nhưng hầu hết đều không tương thích nên mới thông báo rộng rãi nhờ người đến test máu cứu sản phụ nói trên.

Sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, dù không quen biết nhưng hàng trăm người dân ở Phú Quốc đã đến Trung tâm y tế TP.Phú Quốc mong muốn được hiến máu cứu sản phụ.

Từ 23 giờ ngày 23.3 đến 1 giờ sáng 24.3, tại khu vực xét nghiệm của Trung tâm y tế TP.Phú Quốc có hàng trăm người chờ đến lượt vào test máu. Sau khi lấy mẫu, họ phải ngồi chờ để có kết quả. Trong thời gian chờ đợi, ai cũng mong máu mình phù hợp, để có thể cứu sản phụ đang chờ trong phòng mổ.

Chị Trang (ngụ KP2, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc) cho biết, sau khi lấy mẫu xong, nhân viên y tế bảo chị nếu nhà gần thì cứ về nghỉ ngơi, nếu xét nghiệm thấy máu phù hợp thì nhân viên y tế sẽ gọi vào lấy. "Dù vậy nhưng tôi vẫn ngồi lại đó, sợ về nhà rồi ngủ quên, điện thoại reo không nghe được", chị Trang nói.

Tất cả đều ngồi chờ đến hơn 1 giờ sáng. Sau khi test hơn 100 mẫu máu, nhân viên y tế bước ra thông báo đã có đủ máu cần thiết cứu sản phụ nên mọi người có thể về. Lúc này, tất cả mọi người mới kéo nhau về nhà và không quên dặn các bác sĩ nếu còn cần máu thì cứ gọi điện.