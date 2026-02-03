Hàng Việt sánh cùng Louis Vuitton, Hermes trên phố hàng hiệu nổi tiếng Hà Nội

Cục Quản lý và phát triển thị trường cho biết, ngày 5.2, đơn vị này sẽ ra mắt không gian Sức sống hàng Việt, tại số 62 Tràng Tiền, (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi hội tụ của nhiều thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Hermes, Dior, Kenzo...

Không gian Sức sống hàng Việt sẽ là địa chỉ giới thiệu hàng hóa nổi tiếng của Việt Nam ẢNH: DMS

Trong lần đầu tổ chức, không gian Sức sống hàng Việt sẽ giới thiệu trà Thái Nguyên, chocolate Lâm Đồng cùng nhiều sản phẩm, hàng hóa đặc biệt của Hà Nội.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, không chỉ giới thiệu, bán hàng tại chỗ, không gian này kết hợp tổ chức các phiên livestream quảng bá, tiêu thụ hàng Việt trên kênh TikTok "Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước" và các nền tảng số khác. Qua các phiên livestream, người tiêu dùng trên cả nước có thể mua sản phẩm với giá ưu đãi.

Không gian trưng bày Sức sống hàng Việt được thiết kế theo hướng mở, thuận tiện để người dân tham quan và trải nghiệm sản phẩm. Tại đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các doanh nghiệp lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, ưu tiên các sản phẩm đổi mới sáng tạo...

Đặc biệt, toàn bộ giao dịch tại đây được thanh toán không dùng tiền mặt qua VietQR, góp phần thúc đẩy tiêu dùng hiện đại, minh bạch.

Cũng theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, không gian trưng bày và các phiên livestream Sức sống hàng Việt được tổ chức định kỳ 2 tuần/lần suốt năm 2026, góp phần kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng kỳ vọng không gian trưng bày, livestream Sức sống hàng Việt sẽ trở thành điểm đến văn hóa, nơi tôn vinh giá trị, bản sắc và chất lượng của hàng Việt Nam.