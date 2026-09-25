Hãng xe Trung Quốc trình làng hệ thống sạc siêu nhanh, công suất 2.250 kW

Vừa qua, Geely - hãng xe Trung Quốc đang có mặt tại Việt Nam chính thức công bố hệ thống Geely Smart Charging cùng trạm sạc thế hệ thứ 5, tiếp tục đẩy nhanh cuộc đua rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho xe điện tại Trung Quốc. Trạm sạc mới có công suất tối đa 2.250 kW, tương đương 2,25 MW, thuộc nhóm công nghệ sạc công suất megawatt đang được nhiều hãng xe Trung Quốc theo đuổi.

Công nghệ sạc siêu nhanh mới của Geely có công suất lên tới 2.250 kW ẢNH: GEELY

Đáng chú ý, con số 4 phút 30 giây không phải thời gian sạc đầy bộ pin. Theo Geely, trong thử nghiệm với Lynk & Co 10 và Zeekr 001, mức pin tăng từ 10 - 70% trong 4 phút 30 giây - thời gian sạc tối ưu nhất đối với phần lớn ô tô điện. Tuy nhiên, sạc từ 10 - 97% pin phải mất 8 phút 40 giây, gần gấp đôi so với thời gian nạp từ 10 - 70% pin.

Hai mẫu xe được thử nghiệm sử dụng loại pin Shendun Golden Battery hỗ trợ tốc độ sạc tối đa 12C. Đây là yếu tố quan trọng giúp bộ pin có thể tiếp nhận lượng điện lớn trong thời gian ngắn. Trong khi đó, loại pin Ultra Short Blade Battery thế hệ mới hướng đến các mẫu xe phổ thông như Galaxy E5 có tốc độ sạc tối đa 6C, vì vậy không đạt mốc 4 phút 30 giây kể trên.

Công suất trạm sạc lớn cũng chưa đủ để duy trì tốc độ nạp điện cao nếu nhiệt độ bộ pin không được kiểm soát. Geely cho biết hệ thống Xingrui PowerMind sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý quá trình sạc, có khả năng dự báo biến động nhiệt độ pin trước khoảng 30 giây, từ đó điều chỉnh dòng điện phù hợp.

Thời gian sạc pin từ lâu đã là rào cản của người dùng xe điện khi so sánh với thời gian đổ nhiên liệu ẢNH: BYD

Song song đó, hệ thống làm mát bằng chất lỏng được trang bị đầy đủ từ trạm sạc, dây dẫn đến bộ pin trên xe nhằm hạn chế nhiệt lượng sinh ra trong quá trình sạc công suất cao. Theo Geely, công nghệ quản lý nhiệt kết hợp giải pháp phục hồi ion lithium còn có thể góp phần kéo dài tuổi thọ chu kỳ sạc pin, tuy nhiên đây hiện vẫn là thông tin do nhà sản xuất công bố.

Công nghệ mới của Geely cũng cho thấy cuộc đua sạc nhanh giữa các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng nóng. Trước đó, BYD công bố hệ thống FLASH Charging có công suất tối đa 1.500 kW, cho phép sạc từ 10 - 70% trong khoảng 5 phút và từ 10 - 97% trong 9 phút.

Như vậy, theo các thông số hai hãng công bố, hệ thống của Geely rút ngắn khoảng 30 giây ở mốc 70% và khoảng 20 giây ở mốc 97% so với giải pháp của BYD.

Dù vậy, Geely hiện chưa công bố cụ thể thời điểm cũng như quy mô triển khai đại trà các trạm sạc 2,25 MW. Bên cạnh đó, công suất cực đại của trạm không đồng nghĩa mọi ô tô điện đều có thể tiếp nhận lượng điện tương ứng, bởi tốc độ sạc thực tế còn phụ thuộc vào cấu trúc bộ pin, trạng thái pin, nhiệt độ và nền tảng điện của từng mẫu xe.