Hành động đẹp của vợ chồng từng tặng 4.000 cành cúc trắng tri ân liệt sĩ

Ngày 20.10, sau khi tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố, ra mắt và đưa vào hoạt động sản - phụ khoa tại Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng, anh Trần Văn Định đã đến thăm, trao quà cho 16 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện này.

Anh Trần Văn Định đến thăm, trao quà cho 16 bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, ngày 14.10, tại Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 được tìm kiếm và quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM, vợ chồng anh Định gửi tặng 4.000 cành hoa cúc trắng, trao tặng người dân đến viếng và tiễn đưa các liệt sĩ.

Anh Định dành số tiền nhận được từ sự động viên, hỗ trợ của vợ chồng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt để giúp các bệnh nhi ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 18.10, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng đến nhà anh Trần Văn Định tại Đà Lạt, trao thư khen của ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Thư khen ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng anh trong việc tặng 4.000 cành hoa cúc trắng tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Vợ chồng anh Định - chị Ngọc (thứ ba và tư, từ phải qua) vui mừng khi nhận thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, lãnh đạo Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt cùng bà Phạm Thị Phương Thảo, vợ của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã đến thăm gia đình anh Định để động viên, ghi nhận việc làm giàu ý nghĩa này. Đồng thời, trao tặng 5 triệu đồng động viên vợ chồng anh Định. Thời điểm đó, vợ chồng anh vẫn chưa trở về Đà Lạt, còn đang ở TP.HCM.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Lâm Đồng, phường Lang Biang và bà Phạm Thị Phương Thảo đến thăm, động viên gia đình anh Định ẢNH: LÂM VIÊN

Lan tỏa tấm lòng nhân ái

Anh Định cho biết vợ chồng anh không làm để được khen hay PR bản thân, mà làm với cả tấm lòng tri ân chân thành các anh hùng liệt sĩ. Do đó, gia đình sẽ dành số tiền nhận được từ sự động viên, hỗ trợ của vợ chồng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt để tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Lâm Đồng.

Vợ chồng anh Định tự lái xe từ Đà Lạt chở 4.000 cành cúc trắng đến công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM tặng người dân đến dự lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ ẢNH: LÂM VIÊN

Nội dung thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng thành kính của gia đình anh Định, chị Ngọc khi tự tay chuẩn bị, vận chuyển 4.000 cành hoa cúc trắng từ Lâm Đồng đến TP.HCM để trao tặng người dân tham dự lễ truy điệu.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nghĩa cử của hai vợ chồng là biểu hiện đẹp của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", góp phần lan tỏa hình ảnh con người Lâm Đồng hiền hòa, thanh lịch, giàu lòng nhân ái.