Hành hung cụ bà bán bánh bèo ở Quy Nhơn gây phẫn nộ

Những ngày qua, vụ hành hung cụ bà bán bánh bèo ở Quy Nhơn lan truyền nhanh trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn và gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo nội dung clip, khoảng 4 giờ 30 sáng 7.4, 3 người đàn ông đến ăn tại một quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Sau khi ăn xong, một người trong nhóm hỏi tính tiền và được thông báo 60.000 đồng.

Tuy nhiên, trong lúc thanh toán, người này bất ngờ lớn tiếng chửi bới, xúc phạm cụ bà bán bánh bèo. Không dừng lại ở lời nói, người đàn ông còn liên tục nhổ nước bọt, có hành vi lăng mạ người phụ nữ lớn tuổi.

Người đàn ông liên tục hành hung, nhổ nước bọt vào người phụ nữ lớn tuổi gây phẫn nộ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Dù nạn nhân nhiều lần nhẫn nhịn, nói: "Tôi già rồi, anh cứ chửi thoải mái chớ không có gì hết", người đàn ông vẫn tiếp tục có hành vi thiếu kiềm chế. Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi người này bất ngờ đứng dậy, dùng ghế ném về phía cụ bà.

Chưa dừng lại, khi bị hỏi lý do đánh người, người đàn ông tiếp tục tát nhiều cái vào mặt nạn nhân. Thậm chí, khi cụ bà cho biết sẽ báo công an, người này vẫn thách thức và tiếp tục hành hung.

Công an vào cuộc vụ hành hung cụ bà bán bánh bèo ở Quy Nhơn

Clip ghi lại vụ hành hung cụ bà bán bánh bèo ở Quy Nhơn sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng bức xúc. Nhiều ý kiến lên án hành vi côn đồ, thiếu ý thức, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý nghiêm.

Người đàn ông hành hung cụ bà bán bánh bèo ở Quy Nhơn, gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sáng 8.4, bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc cụ bà bán hàng bị hành hung tại một quán ăn khuya trên đường Hoàng Văn Thụ.

Theo bà Hoa, ngay sau khi clip vụ hành hung cụ bà bán bánh bèo ở Quy Nhơn lan truyền, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính các đối tượng liên quan, đặc biệt là người trực tiếp chửi bới, xúc phạm và tấn công cụ bà, để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ hành hung cụ bà bán bánh bèo ở Quy Nhơn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.